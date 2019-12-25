9歲小三生「炒股」　媽投資43萬培養興趣...曝心疼結局

實習記者曾筠淇／綜合報導

湖北襄陽有一名大膽的母親，她為了讓9歲的兒子多了解財經知識，所以給孩子人民幣10萬元（約新台幣43萬元）「炒股」。然而9歲的兒子對金錢似乎不太有概念，在短短一年內，竟就虧了人民幣7萬元（約新台幣30萬元）。

據《新浪網》報導，湖北襄陽的一名母親在先前「投資」了人民幣10萬元（約新台幣43萬元），讓才小學三年級的9歲兒子練習「炒股」，希望孩子能夠藉此更了解財經知識，增長除了課堂學習外的知識。

這名9歲的孩子其實還看不懂股票，只是隨便買股，他光在上半年就虧了人民幣3萬多元（約新台幣13萬元），甚至還表示，「今年這一年行情都不行」。只是想不到年紀還輕的他，竟然仍對之後的炒股抱有信心。

▲9歲的小男孩炒股虧了人民幣7萬元（約新台幣30萬元）。（示意圖／記者黃克翔攝）

媽媽則認為，現在市場確實不好，且股票的事情也說不準，所以截至目前雖虧了人民幣7萬元（約新台幣30萬元），但她仍不後悔。媽媽希望能培養兒子的興趣，所以即便有點心疼，還是很願意幫孩子賠錢，因為「感覺他的興趣點又多了一點，然後跟我之間也有一點共同話題，感覺他也長大了。」

許多網友看到後紛紛留言回應，「應該說是讓孩子提前知道賭博的危害」、「交易日都是上學日，怎麼操盤」、「拔苗助長」、「從小培養天賦，未來的股神啊」、「今年行情算是這幾年最好的了」、「虧錢要從小培養，以後才能虧更多」、「我9歲可能還在玩泥巴」。

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