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女子砸百萬整雙峰！術後5個月「慘變4顆」…院方：手術成功

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▲▼女子砸百萬隆乳　術後慘變4顆。（圖／翻攝《看看新聞》）

▲女子砸23萬人民幣隆乳，術後慘變4顆。（圖／翻攝《看看新聞》，以下同）

記者柯振中／綜合報導

愛美是女人的天性，不少女性會在身上動刀，變成自己理想的樣子。大陸廣東深圳一名王姓女子（化名）2年前生完孩子後，對胸型不太滿意，因此花了人民幣23萬元（約新台幣100萬元）隆乳，沒想到手術完成後，她發現自己多出2個胸部，讓她氣炸詢問該整形診所，目前雙方仍在協調。

綜合陸媒報導，王女在朋友的推薦下，前往廣州市海珠區的IF醫學美容院進行隆乳手術，在院方的介紹下，買了兩對假體，還進行隆乳、提升及去皮手術，總共花費23萬元（人民幣，以下同）。

▼女子砸許多錢隆乳，沒想到變成葫蘆奶。

▲▼女子砸百萬隆乳　術後慘變4顆。（圖／翻攝《看看新聞》）

王女指出，自己當時進行的是全身麻醉手術，但過程中自己突然醒來，且術後發現左臂多了一塊傷疤。手術完成後，王女還在恢復期，沒想到突然感到胸部不舒服，去檢查後才發現「多了2個胸」，且醫生還說不會恢復，讓她當場傻了。

對此，該間美容院指出，會基於人道主義，賠償3萬元（人民幣，約新台幣13萬元）；王女則表示，自己沒辦法接受。雙方進行協調後，美容院承諾，願退還手術費，並補償王女3萬元（約新台幣13萬元），但否認手術失敗。

▼該間美容院原先只同意人道補償人民幣3萬元。

▲▼女子砸百萬隆乳　術後慘變4顆。（圖／翻攝《看看新聞》）

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