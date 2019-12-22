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大陸本月第3起地鐵施工事故　長沙大道塌陷100平方公尺大洞

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▲長沙鬧區塌陷出一個大洞。（圖／翻攝自推特／@Simon75795718 ）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸本月第三次出現地鐵施工引發事故，萬家麗路長沙大道口路段昨日出現路面塌陷，疑似是地鐵施工導致，周邊區域大範圍停電，水電局施工人員已搶修水電及網路線，今日凌晨5點左右恢復正常使用。

根據陸媒報導，長沙大道與萬家麗路交叉口塌陷區域約長12米寬8米，有水從管道裡不斷湧出，現場無人員傷亡，起因疑似和地鐵5號線興建中的小支線有關。

大陸本月頻傳地鐵施工引發事故，1日廣州地鐵11號線沙河站車站施工導致路面塌陷，13日廈門地鐵2號線呂厝路口施工處因水管破裂，引起約500平方公尺的路面塌陷。

中國住建部辦公廳與國家發改委辦公廳事後發布緊急通知，要求對水文地質條件和環境複雜的工程加密監測布點及頻率，並做到即時預警，沒想到昨日長沙再度發生類似事件。

▲▼廈門路面塌陷。（圖／達志）

▲廈門路面塌陷區域約500平方公尺。（圖／達志）

上海市岩土工程檢測中心副總工程師袁家余表示，「中國目前大多是週期性監測，通常一天或者3小時測一次，如果在空檔期間發生異常根本無法預警，自動化連續型監測技術則可以解決，但對大範圍施工而言成本過高。」

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