　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

▲▼「只有黃金蛋好吃」台灣牛肉麵屌打日本拉麵！網推爆：CP值高太多。（圖／記者許力方攝）

▲在日本吃拉麵有不少禁忌。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都曾被日本人的飲食習慣嚇到，任何主食都可以加上白飯，吃完一大碗拉麵，還可以再吃一碗飯，對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」解釋，吃拉麵配白飯，是因為「拉麵太鹹了」，所以需要白飯平衡味道，他還提醒「千萬別把白飯泡湯裡」，可能會被老闆當場喝斥。

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，「有些人覺得日本拉麵鹹得受不了，是因為沒有跟白飯一起吃的關係。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他分享，日本人吃拉麵其實是有「順序」的，通常是一口麵搭配一口湯，覺得太鹹後會吃一口白飯、再喝點水，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」，他也提醒，日本拉麵的湯口味都偏鹹，不建議全部喝光，「醬油拉麵還可以，豚骨湯太油太不健康。」

此外，他也強調，吃拉麵時，千萬別把白飯直接泡進拉麵湯裡吃，「這吃法非常沒禮貌」，如果遇到很兇的老闆，可能會當場被罵。

貼文曝光，一票人恍然大悟，「碳水大爆發」、「原來白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「我還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思，原來是錯誤的」、「我太糟糕了，每次都把湯喝完」。

說到吃拉麵的禁忌，來台發展的日籍女星梨梨亞曾上節目表示，在日本絕對不能把筷子平放在碗上，因為日文的「筷子」和「橋」是同字異音，平放的舉動容易讓人聯想到「過世要過奈何橋」，就好比有部分台灣人忌諱把筷子插在飯碗上，是不吉利的象徵，因此，日本餐廳大多會準備筷架。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

定期定額ETF人氣王出爐　一表看上半年漲幅前10大

每天提早40分鐘到公司　22歲女員工因為「上班太早到」被開除

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

明變天！　「雨最大」地區曝

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者：有人說謊凹東西

捲周玉蔻爆料爭議　胡婉玲5點反擊

急凍探10℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

雞湯桑桃園首店12/6進駐環球A8

雞湯桑桃園首店12/6進駐環球A8

火鍋品牌「雞湯大叔」跨足拉麵市場推出的「雞湯桑」，即將迎來第10家門市，12月6日進駐桃園環球A8，12月10日前全單88折，現場掃碼再領買一送一券，可於下次消費使用。

麵屋一燈台中文心秀泰店明開幕

麵屋一燈台中文心秀泰店明開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕

屯京拉麵重返高雄

屯京拉麵重返高雄

麵屋一燈台南店11/5開幕

麵屋一燈台南店11/5開幕

關鍵字：

日本拉麵飲食禁忌白飯吃法筷子文化日籍作家

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面