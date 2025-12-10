日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

▲在日本吃拉麵有不少禁忌。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都曾被日本人的飲食習慣嚇到，任何主食都可以加上白飯，吃完一大碗拉麵，還可以再吃一碗飯，對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」解釋，吃拉麵配白飯，是因為「拉麵太鹹了」，所以需要白飯平衡味道，他還提醒「千萬別把白飯泡湯裡」，可能會被老闆當場喝斥。

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，「有些人覺得日本拉麵鹹得受不了，是因為沒有跟白飯一起吃的關係。」

他分享，日本人吃拉麵其實是有「順序」的，通常是一口麵搭配一口湯，覺得太鹹後會吃一口白飯、再喝點水，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹」，他也提醒，日本拉麵的湯口味都偏鹹，不建議全部喝光，「醬油拉麵還可以，豚骨湯太油太不健康。」

此外，他也強調，吃拉麵時，千萬別把白飯直接泡進拉麵湯裡吃，「這吃法非常沒禮貌」，如果遇到很兇的老闆，可能會當場被罵。

貼文曝光，一票人恍然大悟，「碳水大爆發」、「原來白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「我還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思，原來是錯誤的」、「我太糟糕了，每次都把湯喝完」。

說到吃拉麵的禁忌，來台發展的日籍女星梨梨亞曾上節目表示，在日本絕對不能把筷子平放在碗上，因為日文的「筷子」和「橋」是同字異音，平放的舉動容易讓人聯想到「過世要過奈何橋」，就好比有部分台灣人忌諱把筷子插在飯碗上，是不吉利的象徵，因此，日本餐廳大多會準備筷架。