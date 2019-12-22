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小孩才1歲！工程師16樓墜落慘死…妻一看遺言「對不起世界」崩潰

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▲辦公室,工程師,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工程師不斷日夜顛倒，導致罹患抑鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

不少工程師需要加班，工作壓力相當大。浙江杭州一名鄧姓工程師因為不斷加班，導致罹患抑鬱症，留下遺言後從住處16樓墜樓身亡。鄧男的妻子得知消息，崩潰指出，丈夫入職後有將近2年的時間不斷上著日夜顛倒的班時，導致出現失眠、記憶力下降等症狀。

綜合陸媒報導，這起事件發生在12月1日，鄧姓工程師1990年出生，大學畢業後到知名車廠擔任AE工程師，工作了將近8年的時間，期間有將近2年的時間上著「日夜倒班」，每個星期都要在日班、夜班之間輪換，期間只有1天的休假，導致鄧男晚上無法入睡，白天也無法休息。

鄧男的妻子譚姓女子指出，丈夫每天的工時至少10小時起跳，因為巨大的壓力與不規律的作息，丈夫出現失眠、思維遲緩、記憶力下降、胃痛與頭痛等症狀，在她的陪同下前往醫院就診，最後確診為抑鬱症。

譚女說到，經過藥物治療，丈夫的病情得到緩解，直到2017年被公司派駐到杭州，負責為期2年的工程項目，常常要加班，丈夫11月30日向公司領導指稱，自己必須離職，但被要求「再扛一扛」，沒想到隔天就從住處的16樓墜樓身亡，讓她相當崩潰。

▼鄧男留下遺言後墜樓身亡。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼工程師墜16樓亡。（圖／翻攝《紅星新聞》）

譚女指出，丈夫的工作主要為解決車間的問題，「他們焊裝是最忙的，所有的部門都要來找他，工作微信群都有120多個，每天看群消息看都看不完，郵件也回不完。我老公經常跟我說，工作問題太多了。」

對於丈夫的死亡，譚女相當痛心，丈夫被派到杭州後，原先每個月都能回來，但被公司以「成本不夠」為由拉長到一個半月，否則機票不給報帳，且就算回家，還是要到總公司上班，「我們家寶寶一歲了都沒見過幾面。平時只能透過視頻聯繫，但也經常沒時間。」

此外，由於鄧男長時間加班，累積了人民幣上萬的加班費，但該間公司臨時宣布取消加班費，導致鄧男的加班費全都飛了，回宿舍還要繼續加班寫報告，可能因此壓力過大。

對此，該間公司21日說明，不幸身亡的員工屬於業務部的培養對象，生前曾被診斷罹患抑鬱症，公司感到相當震驚與悲痛，第一時間就讓家屬趕到事發地處理後事，目前仍在溝通後續事宜。

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▼工程師墜16樓身亡，社交媒體不斷發出負面的貼文。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼工程師墜16樓亡。（圖／翻攝《紅星新聞》）

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