「正毅兄弟」再指民進黨養網軍　王定宇諷：寶貝兄弟檔讓人啼笑皆非

▲國民黨召開「民進黨的暗黑網軍」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅與國民黨副秘書長蔡正元等人24日上午於國民黨中央黨部召開記者會，指控民進黨立委黃國書的前助理湯文馨就是卡神蔡蕙如的「上線」。對此，民進黨立委王定宇反酸，這一對寶貝兄弟檔做出這樣的指控，真的讓人啼笑皆非，搞那麼大陣仗結果資訊的錯誤的，「這個要叫正義兄弟，不如叫做烏龍兄弟」。

國民黨24日上午舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，會中由國民黨兩位副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區提名人邱毅共同主持。邱毅表示，楊蕙如被起訴引起台灣社會震撼，雖然楊蕙如人間蒸發，但線索還在，而且網軍還在暗黑世界肆虐，網路各個地方都有網軍身影。

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



邱毅指出，楊蕙如網軍的帳號idcc，IP位置在民進黨立委黃國書辦公室裡面，idcc帳號是誰所有，是一位名叫湯文馨的人，這個人有兩個身份，一個是黃國書立委助理，另一個是藍風整合行銷公司的董事。

邱毅指稱，2018年3月8日湯文馨跟民進黨新聞輿情部成員陳泳璋之間有電子郵件的來往，內容就是雙方的合約書，甲方簽約代表就是蔡英文，乙方是南風整合行銷公司代表葉振興。4月開始，藍風整合行銷每半個月就得向民進黨中央做網軍運作的報告。

邱毅痛批，湯文馨直接經營網軍公司與民進黨中央簽約，專職替民進黨帶風向，外交官蘇啟誠就事這樣活活被害死。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

對此王定宇24日下午表示，這一對寶貝兄弟檔做出這樣的指控，真的讓人啼笑皆非，搞那麼大陣仗結果資訊是錯誤的，「第一步就錯了，這個要叫正義兄弟，不如叫做烏龍兄弟」。

王定宇說，蔡正元與邱毅指控網軍IP在黃國書辦公室，但事實上立法院資訊處先前就已經說明得很清楚，相關媒體也都報導過，立委研究室2、3樓的IP是共用的，「請問寶貝兄弟檔你們現在指控誰的IP是網軍」。

王定宇也說，蔡正元與邱毅所指控的IP看不出來是黃國書辦公室的，因為它是好幾間辦公室共用，其中的立委有藍有綠，反酸兩人「要做指控前，基本的查證功夫很難嗎？做一個烏龍的指控，對你們有什麼幫助？對國家又有什麼幫助」。

王定宇痛批，蔡正元與邱毅一位曾涉及三中弊案，另一位在中國大陸鼓吹統一，請問這兩位此時做出第一步推論就錯誤的指控，除了讓人苦笑以外，到底是有什麼動機？是嫌台灣還不夠亂，還是正在為誰工作？他呼籲，蔡正元與邱毅應該先去問一下國民黨的立委同事，到底他們所指的IP是誰在用，弄清楚後再來指控。

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