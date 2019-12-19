賴清德回擊邱毅「不像女人的女性」：台灣人民不能接受這種言論

記者蔣婕妤／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅面對外界砲轟不尊重女性絲毫不在意，19日加碼痛罵總統蔡英文、總統府秘書長陳菊是「不像女人的女性」。對此，民進黨副總統候選人賴清德批評，把一場高格調的總統大選打得如此不堪，台灣人民不能接受這樣的言論。

邱毅近日在央視的節目《海峽兩岸》上大談台灣軍事布署，其中也介紹由中科院研發的飛彈數量及詳細位置，遭國防部18日批評「此行為極不足取」他19日重砲國防部「這就是羅織而且無知到極點」，表示近日看到蔡英文接受網紅波特王與鍾明軒的專訪「上吐下瀉好幾天實在無法忘懷」，並附和近日國民黨主席吳敦義「衰尾查某」的失言風波，痛批「蔡英文還算個女性嗎」。

邱毅說，吳敦義近日批評蔡英文「衰尾查某」，就開始被大作文章、擴大解釋認為吳敦義歧視女性，但他也要問「蔡英文還算個女性嗎」？一個63歲的人被網紅用下流的撩妹術還花枝亂竄、小鹿亂撞、喜不自勝、含羞帶怯，「我看了真想吐，上吐下瀉好幾天實在無法忘懷」。

他表示，他從來不把蔡英文與台灣女性畫上等號，所以請不要再羅織擴大、株連到所有女性，「我從來不歧視女性，我非常疼惜女性，除了那種不像女人的女性，例如陳菊、蔡英文這種專門想羅織的，因為這事件開始動員網軍來攻擊我」。

對於邱毅說法，賴清德19日受訪時批評，台灣人民不能接受這樣的言論，把高格調的總統大選打成如此不堪，國人是不會同意的。

賴清德強調，心中支持誰當然是一回事，但不分藍綠，相信全體國人都相信總統大選是一場高水準大選，那是國人衷心期待的，所有陣營都要謹言慎行，不要讓民眾失望。

對於韓國瑜質疑賴清德曾去過中國大陸見對岸官員，為何卻沒有被批評成賣台，賴清德也回應指出，自己是去見市長，是做城市交流，不可同日而語，跟韓國瑜見中聯辦官員不一樣，韓國瑜應該誠實面對國人質疑，拿不相當的人相提並論並不恰當。





▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）