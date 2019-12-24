宋楚瑜預告政見會再轟反滲透法　于美人批：用恐懼情緒勒索

▲親民黨舉行平安夜歡樂派對。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨24日舉行平安夜歡樂派對，針對25日第二場政見發表會，親民黨總統候選人宋楚瑜受訪指出，他最重要的準備是「內化」，且他會再對於反滲透法嚴正表達看法。發言人于美人則重話轟，民眾陷入二元對立的邏輯，根本是用恐懼情緒勒索、綁架。

對於明日政見會，宋楚瑜指出，他最重要的準備是內化，把世界的大局勢、台灣面臨的狀況，政府如何處理挑戰，把這些問題內化成明天三個不同階段來講。至於兩岸關係部分，宋楚瑜說，「我願意重複地講，我對於反滲透法會再一次的，嚴正的表達對這個問題的看法」，台灣要很務實了解世界趨勢的變化。

對於有人喊出棄韓保宋，宋楚瑜表示，他要特別謝謝他們幾位，台灣許許多多的鄉親默默的，他們表面上不會多講話，但是他們心知肚明台灣不能只喊口號，台灣不能只有作文，而們沒有作法。

于美人今早批評反滲透法，晚間又再砲轟，民眾陷入二元對立的邏輯，批評反滲透法就是贊成被滲透嗎？他們堅持，若修法沒有施行細則，加上實質認證如此困難，根本是用恐懼情緒勒索、綁架。

于美人說，有機會讓親民黨坐下來，談這個法之「荒謬不可實行」的地方，就像當初告訴我們一例一休勞工非常支持，強行通過後，一例一休的迫害卻影響這麼大，希望反滲透法可以謹慎，保護我們安全，不是犧牲民主價值。于美人呼籲，不要再用二元對立的方式貼標籤，這不是溝通管道以及溝通的邏輯。

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