嗆館長「狗牽到哪都是狗」　邱毅：被大陸拋棄後賣身投靠蔡女皇

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前批評總統蔡英文，還跟「館長」陳之漢隔空槓上，狠酸館長是「刺青怪物」。館長回擊，「北京發布限狗令，為什麼這隻狗還在？」對此，邱毅22日在臉書發文再嗆，「狗牽到那裡都是狗」，「以為有『蔡女皇』的御賜金牌，就比別的狗高級一些？」

邱毅說，我明明是歧視蔡英文，怎麼被擴大成歧視女性呢？不過，這也是民進黨一貫的攻擊手法，不足為奇！一句話把蔡英文畜養的走狗全引誘出來，「我發覺我現在講話的功力真的進步了！」

邱毅批評，館長明著做起蔡英文的走狗，還心虛地說「北京有禁狗令」，難不成他就衝著「台北沒有禁狗令」，就敢出來亂吠亂叫？還是以為有「蔡女皇」的御賜金牌，就比別的狗高級一些？

邱毅諷刺，「其實狗牽到那裡都是狗」，刺青怪物過去也渴望做向大陸搖尾乞憐的「汪汪」，結果被大陸老板拋棄後，只好賣身投靠蔡女皇，俗話說「可恨之人必有可憐之處」，滿同情他的，只是做人用兩條腿走路，行的端坐的正，何必硬要委屈自己，為五斗米折腰，用四條腿踽踽而行呢？何況蔡女皇變來變去，那天一腳踹開，可又變回流浪狗了！

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