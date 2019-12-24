彰化第三選區藍營分裂！楊麗香執意參選　國民黨開除黨籍

▲彰化第3選區立委候選人楊麗香文宣。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

離2020大選投票日不到20天，國民黨彰化縣黨部祭出鐵腕，開除前北斗鎮長楊麗香黨籍，一切只因楊以無黨籍參選第3選區立委，與黨提名的候選人謝衣鳳競選，地方人士認為這將造成泛藍分裂，日前楊麗香在臉書寫下「不畏杯葛，不怕強權，勇敢站出來 堅持做對的事情。」，似乎已經早對開除黨籍一事埋下伏筆。

選委會日前舉辦里委候選人抽籤號次，楊麗香並未到場，被認為是「競而不選」，但她今天以貴賓身分出席北斗鎮跨年晚會時，對外重申，「她不做沒有把握的事，有信心絕對可以翻轉」，文宣也印製與郭台銘及宋楚瑜站在一起，臉書上也說「我無權無勢，但我有熱誠服務的真心，我最大的靠山是鄉親」。

▲彰化第3選區立委候選人楊麗香努力拜票。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

楊麗香擔任過2屆北斗鎮長，也是現任北斗鎮長李玄在的妻子，而李玄在目前也擔任北斗鎮國民黨主委一職，之前更受邀擔任藍營參選人謝衣鳳後援會團長，目前第3選區（北斗、埤頭、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、溪湖、埔心、埔鹽），有國民黨謝衣鳳及民進黨現任立委洪宗熠，如今楊麗香加入戰局，形成「三腳督」的戰況。

中國國民黨彰化縣考核紀律委員會於24日下午，在縣黨部3樓會議室召開12月份委員會，針對北斗鎮楊麗香同志登記參選彰化縣第三選區立法委員，明顯違反黨紀，且事證明確，經出席考紀委員一致通過「開除黨籍」之處分。

▲彰化第3選區立委候選人楊麗香努力拜票。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

國民黨彰化縣黨部聲明稿如下：

一、 本黨中常會於4月17日通過彰化縣立法委員第三選區提名謝衣鳳同志，謝同志政治大學經濟學博士，學經歷俱優，誠懇務實，深耕基層，瞭解地方建設與民眾需要，頗獲各界好評，選情審慎樂觀。楊麗香同志未參加黨內初選，卻於11月22日下午法定登記時間截止前，逕至彰化縣選委會登記參選，明顯違反黨紀。黨員本應遵守黨內規定，全力支持黨提名同志，不應違紀參選，分裂黨內團結，唯有依本黨初選程序完成提名的謝衣鳳同志才是正藍軍！

二、 本會依據北斗鎮考紀委員會陳報事證及建議撤銷或開除楊麗香同志黨籍決議事項，召開縣黨部考紀委員會，楊麗香同志違反黨紀事證明確，依據「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」暨「109年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」：黨員違反黨的決議，情節重大，經出席9位考紀委員舉手表決，全數通過建議開除黨籍之處分。縣黨部會將建議開除楊麗香同志黨籍事項陳報中央考紀會核定。

另，本會再次重申，黨員違紀助選者依其情節輕重予以停止黨權二年以下之處分，但其助選情節重大，對本黨選情影響嚴重者，得予以撤銷黨籍處分。本會將授權各級考核紀律委員會就情節輕重予以適當處置，請黨員同志務必遵守黨的紀律，唯一支持中國國民黨提名的候選人，團結一致，爭取勝選。

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