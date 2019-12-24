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高鈺婷轟鄭宏輝介入農地重劃案　炒地謀取逾5000萬暴利

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▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲高鈺婷、黃國昌、邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

繼上週召開記者會揭露民進黨立委候選人鄭宏輝與國民黨立委林為洲的「新竹藍綠買地團」關係後，時代力量立委候選人高鈺婷24日再度召開記者會，並出示鄭宏輝的財產申報資料等公開資訊，揭露鄭宏輝介入新竹市金雅重劃區案，短短一年竟獲取5304萬暴利，痛批鄭宏輝藉農村重劃法規不當獲取開發利益，應出面做出正確回應。

高鈺婷與時代力量立委黃國昌、時代力量不分區立委候選人邱顯智24日上午召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」記者會，要求鄭宏輝應就「還參與多少農村社區土地重劃之開發與投資」、「是否找親友擔任人頭購地控制重劃會」及「參與多少獲利」等三大問題進行回答。

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量立委候選人高鈺婷。（圖／記者周宸亘攝）

高鈺婷指出，根據鄭宏輝的財產申報資料，2017年有一筆521.9平方公尺的金雅段71號土地，取得時間為2017年6月2日；但在2018年度的財產申報卻已經看不到這筆土地。她進一步指出，這筆土地鄰近交流道，附近的建案開價一坪35萬，目前連同北面的幾塊地都已圍起鐵皮，周遭陸續有新建案落成。

高鈺婷進一步指出，根據內政部的實價登錄網站與土地謄本，發現這筆土地在2017年5月登記給鄭姓所有人，並備註「重劃會出資人取得抵費地」，其中抵費地是指重劃會的出資者先行墊付開發工程、拆遷補償、行政費用等款項，重劃完成後再分配「抵費地」給出資人作為回饋。

高鈺婷說，鄭宏輝是金雅重劃會的出資人之一，最後也獲得抵費地作為報償。這筆土地在2018年7月賣出，依照實價登錄網站，土地公告現值每坪6.4萬，2018年7月售出成交價每坪40萬，等同短短一年又一個月的時間鄭宏輝獲利5304萬，投資報酬率高達525%。

高鈺婷質問，這起土地重劃案是在鄭宏輝擔任新竹市議員期間執行、核定，顯然有涉及利益迴避問題，要求鄭宏輝出面說明總共還參與多少重劃案？是否涉及使用人頭取得重劃會主導權？以及參與重劃的總獲益是多少，是否呈現在財產申報上？

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

黃國昌表示，民進黨秘書長羅文嘉曾在新竹縣痛批林為洲炒地，但民進黨卻在新竹市推出鄭宏輝參選，而未用同一標準檢視，要求羅文嘉出面回應，如何看待鄭宏輝的「土地鍊金術」，同時要求鄭宏輝正面回應質問，「時代力量今日的揭露行動只是序幕，還會持續進行」。

黃國昌強調，時代力量過去批判國民黨總統候選人韓國瑜「假庶民、真炒房」，羅文嘉也批判林為洲不務正業、一天到晚炒地皮，將個人利益置於國家利益，但同時要請問羅文嘉「那鄭宏輝呢？現在是只要顏色對了，其他都沒關係嗎？怎麼看鄭宏輝的煉金術」。

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量不分區立委候選人邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

邱顯智則表示，鄭宏輝作為一個市議員，既不是農民也不住在農村，卻可以得到抵費地獲利5000多萬，鄭宏輝擔任民代參與重劃區案，案子卻由市府核定，質疑其中存在利益迴避問題。

邱顯智批評，炒地皮的投資者把房價炒得高不可攀，讓年輕一代買不起房子，或者背了一輩子的房貸，「這完全是不正確的」。他呼籲選民拒絕炒地皮民代，讓台灣年輕人可以有一個最起碼的居住正義與土地正義。

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