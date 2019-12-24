　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在全台各縣市受到小朋友喜愛的紙風車劇團，24晚聖誕夜在立委林俊憲力邀之下來到台南府城演出，有近5千名來自四面八方的大小市民朋友，晚間7時不到即湧入市政府旁的西拉雅廣場，欣賞劇團著名的「紙風車魔法書」劇碼演出。

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了主辦人林俊憲著巫婆裝與小朋友開心互動外，市長黃偉哲等人也都到場致意同樂。雖然目前正是2020大選最後衝刺的關鍵階段，但競選連任的立委林俊憲，過去以來就一直在思考如何跳脫政治的傳統框架，舉辦一些能夠受到年輕家庭喜愛，且能引起共鳴的藝術文化活動，所以繼安平後援會以音樂會形式舉行成立大會之後，24日晚上再度以高品質的藝文戲劇活動與市民朋友同樂。

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲強調，從政初衷就是為民服務，也要為社會帶來快樂與希望，看到有那麼多年輕爸媽帶著小朋友來一起欣賞充滿想像力與創意且奇幻的戲劇演出，此起彼落的笑聲與歡呼聲，都讓他覺得是很棒的選舉型態新嘗試。

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

24日台南天氣稍微轉涼，但絲毫未減大小朋友對紙風車劇團的熱情。主辦單位原本準備3千張椅子，但進場人潮爆滿，連周邊都站滿了圍觀群眾，大家一起享受了精彩的兒童劇團專業演出。

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

聖誕節快樂　洪秀柱：行憲紀念日快樂

台南市議會慶賀就職1週年　報佳音共度平安夜

東亞最大火車醫院「台鐵富岡機場」　吳志揚籲推廣深度旅遊景點

快訊／台東大武工地怪手翻覆　警消到場搶救：司機已明顯死亡

獨居男胃疾復發癱軟樓上　救命一線間及時破窗救護

3秒毀掉燈海隧道！「太麻里星光大道」一天崩壞　全鄉心碎：還來不及拍照

彰化第三選區藍營分裂！楊麗香執意參選　國民黨開除黨籍

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

聖誕節快樂　洪秀柱：行憲紀念日快樂

台南市議會慶賀就職1週年　報佳音共度平安夜

東亞最大火車醫院「台鐵富岡機場」　吳志揚籲推廣深度旅遊景點

快訊／台東大武工地怪手翻覆　警消到場搶救：司機已明顯死亡

獨居男胃疾復發癱軟樓上　救命一線間及時破窗救護

3秒毀掉燈海隧道！「太麻里星光大道」一天崩壞　全鄉心碎：還來不及拍照

彰化第三選區藍營分裂！楊麗香執意參選　國民黨開除黨籍

馬英九敲門「外送到了」！長髮妹取餐瞬間笑噴　歡樂合影：我醜爆唉

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

蕭敬騰搶唱《說好不哭》！　周杰倫衝阿信IG留言「關他麥克風」：是不是瘋了

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

《蒙面》出現天籟空靈嗓音！身分曝光…是「台灣小天后」

流感進入流行期！估春節達高峰...疫情走勢得看「三方向」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

炎亞綸平安夜公開道歉！　機場爆推擠撞倒路人…「我真的很差勁」

森永全日本緊急召回！128萬杯「巧克力聖代冰淇淋」　驚混入金屬片

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

地方熱門新聞

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

東亞最大火車醫院　吳志揚籲開放旅遊景點

獨居男病發癱軟樓上　警消及時破窗救護

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發

洪秀柱：行憲紀念日快樂

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

楊麗香參選　國民黨開除黨籍

更多熱門

相關新聞

韓國瑜、博恩英文對話超溜　保證會蓋愛情摩天輪

韓國瑜、博恩英文對話超溜　保證會蓋愛情摩天輪

國民黨總統候選人韓國瑜接受《博恩夜夜秀》專訪，接受主持人博恩麻辣提問讓現場觀眾笑聲不斷。博恩以迪士尼董事長的角色，用英文跟韓國瑜溝通蓋迪士尼的事宜，結果反被嘲笑「高雄又老又窮」、「計畫很瘋狂」，韓國瑜大方回應「我就是個瘋子」。

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

洪秀柱：行憲紀念日快樂

洪秀柱：行憲紀念日快樂

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

世界先進旺年會　董座發現金300萬元

世界先進旺年會　董座發現金300萬元

關鍵字：

林俊憲紙風車劇團聖誕夜2020大選2020大選台南市立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

嫩尪酒駕撞傷人！女星：老公的錯就是我的錯

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面