林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

▲紙風車劇團聖誕夜在立委林俊憲力邀之下，來到台南府城演出，有近5千名的大小市民朋友到場觀賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在全台各縣市受到小朋友喜愛的紙風車劇團，24晚聖誕夜在立委林俊憲力邀之下來到台南府城演出，有近5千名來自四面八方的大小市民朋友，晚間7時不到即湧入市政府旁的西拉雅廣場，欣賞劇團著名的「紙風車魔法書」劇碼演出。

除了主辦人林俊憲著巫婆裝與小朋友開心互動外，市長黃偉哲等人也都到場致意同樂。雖然目前正是2020大選最後衝刺的關鍵階段，但競選連任的立委林俊憲，過去以來就一直在思考如何跳脫政治的傳統框架，舉辦一些能夠受到年輕家庭喜愛，且能引起共鳴的藝術文化活動，所以繼安平後援會以音樂會形式舉行成立大會之後，24日晚上再度以高品質的藝文戲劇活動與市民朋友同樂。

林俊憲強調，從政初衷就是為民服務，也要為社會帶來快樂與希望，看到有那麼多年輕爸媽帶著小朋友來一起欣賞充滿想像力與創意且奇幻的戲劇演出，此起彼落的笑聲與歡呼聲，都讓他覺得是很棒的選舉型態新嘗試。

24日台南天氣稍微轉涼，但絲毫未減大小朋友對紙風車劇團的熱情。主辦單位原本準備3千張椅子，但進場人潮爆滿，連周邊都站滿了圍觀群眾，大家一起享受了精彩的兒童劇團專業演出。