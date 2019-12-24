博恩來電是真的「完全沒套招」　韓國瑜：看到號碼很陌生以為詐騙集團

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜上月底接到《博恩夜夜秀》主持人博恩的電話，更一口答應要上節目。24日晚間節目於網路播出，吸引4萬多名網友搶看。對於外界質疑打電話橋段是事先套好的，韓國瑜表示，「完全沒套招」。

新黨不分區立委邱毅之前不小心在記者會上秀出手機外流韓國瑜電話號碼，博恩當時抱著好奇心，在節目中打給韓國瑜，沒想到韓國瑜接了，他索性邀約韓國瑜來上節目，而韓國瑜也一口答應。

對於兩人在電話中相約成功，博恩在節目上也好奇問韓國瑜從何得知《博恩夜夜秀》的節目，韓國瑜說，好幾個月前就知道了，小編都會跟他說，自己也有鎖定副市長上夜夜秀的播出，「印象中你都糗人，沒有肯定過人，修理一些人看了覺得很好笑。」

為了證明兩人通電話並沒有事先套好招，博恩要韓國瑜跟外界澄清，韓國瑜說，「你打給我完全沒套招，也不需意隱瞞大家，我看到號碼很陌生，想說是不是詐騙集團，聽他聲音很像、很清脆，旁邊又歡呼聲，真的是博恩，完全沒有套招。」

對於之後還有跟外流電話號碼的邱毅聯絡嗎？韓國瑜說，自從電話被公開後，每天都有80到200通電話來，後來邱毅也跟我致歉，「如果他沒公佈我的電話，我就接不到博恩的電話。」



