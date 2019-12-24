李旻蔚打出育兒牌「創造親子社區」！　李翁月娥「灑花限定活動」吸玩家朝聖

▲李旻蔚推出各項育幼政策。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



記者黃可昀／綜合報導

新北第3選區（三重）立委選戰打得火熱！民眾黨候選人李旻蔚繼續推出育幼政策，承諾自己未來若進入國會，將清查三重閒置的國有空間，全改造為一個又一個親子空間，也會爭取經費補助社區，把社區打造成是和親子活動的空間。

李旻蔚近日來打出多項育幼政策，包括增加公共保母與公共托育中心、廣設公共化幼兒園，23日又PO文表示要清查三重閒置空間，把這些地方妥善利用，讓三重家長可以享有更完善的福利。李旻蔚也在臉書預告，25日早上9點30紛將會邀請學姐黃瀞瑩到三重，一起前往仁政市場掃街。

▲余天邀請議員直播聊天。（圖／翻攝自余天FB）



民進黨余天23日在臉書開直播，邀請三蘆區4位議員線上抬槓，還現場進行交換禮物，向支持者送出簽名抱枕。據了解，余天近日除了忙著造勢站台，同時還得掛念著在醫院積極治療的二女兒余苑綺，雙重壓力下讓他臉上的疲憊感表露無遺，即使日前畫了濃厚的熊貓妝出席造勢，仍被網紅486先生看出氣色很差，可見他對這次立委選戰十分拼命。

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥24日在臉書透露，28日會在競選總部舉辦「灑花限定活動」，邀請喜愛寶可夢的三重人一起來抓寶，共同征服稀有神獸，也提到出生6萬元、每年6萬元、補助到6歲的「666政策」，承諾會繼續為三重鄉親爭取更多權益。

▲李翁月娥辦活動吸引寶可夢迷參加。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



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