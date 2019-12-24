沼田幹夫談藍綠得票差距5%　鄭文燦：民進黨陣營須步步為營

▲針對隊媒體詢問有關沼田幹夫談台灣總統大選藍綠差距是5%，桃園市長鄭文燦表示，民進黨陣營須步步為營。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前日本駐台代表沼田幹夫日前談及台灣大選曾預估蔡英文、韓國瑜得票差距在5％，民進黨國會席次可能不會過半等說法，桃園市長鄭文燦24日受訪時表示，沼田幹夫是以台灣友人身分給予台灣最大關注，善意提醒民進黨要步步為營，迎接明年1月11日的大選。

前日本駐台代表沼田幹夫日前應邀在日本李登輝之友年終餐會上演講，當時談及台灣大選選情曾預估蔡英文與韓國瑜得票差距應在5％以內，且民進黨國會席次可能不會過半，目前擔任蔡英文全國競選總部總督導的桃園市長鄭文燦則有其看法。

鄭文燦指出，沼田幹夫前代表對台灣很了解也很有感情，對台灣的民主價值也非常支持，我的理解他說話的背景是要提醒，民進黨陣營需要步步為營，迎接1月11日的大選。

鄭文燦分析，不管是總統選舉差距或是國會席次是否能夠過半，沼田以用善意角度提醒，希望能夠以台灣友人的身分給予台灣最大的關注，就選舉而言，每個因素都會影響最後投票結果，他以很謹慎的態度、很周延的態度，這是必要的。

另外，針對監委陳師孟最近要約談判決馬英九無罪的法官，是否會影響民進黨選情？鄭文燦認為，這是陳師孟監察委員向來的看法，我尊重法官與監委的看法。

媒體還關心，國民黨抨擊賴清德、陳菊與謝長廷過去出訪大陸，但卻只質疑韓國瑜，質疑蔡政府有雙重標準？

鄭文燦說，我們希望兩岸可以交流，要秉持尊重、對等、互惠、善意的立場，假設要先取消自己的立場或去迎合對方立場，這個交流就是扭曲的，我們贊成正常交流，兩岸畢竟要對話，所以不管是陳菊秘書長或是賴清德副總統候選人，在擔任市長任內有登入訪問的計畫，登入訪問的過程、內容大家也都看的到，主要是要掌握台灣的立場，要不卑不亢，我們目的不希望犧牲自己的原則迎合對方的立場，也不希望製造不必要衝突，這是作客之道和待客之道的分際，要掌握的好跟壞可以接受台灣的國民評價。

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