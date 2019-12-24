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民調低？花蓮國民黨提名黃啟嘉大笑三聲：我選真的！後來居上

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▲▼黃啟嘉召開記者會提出民調數據表示，與其它候選人目前勢均力敵，有後來居上的趨勢。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲▼黃啟嘉召開記者會提出民調數據表示，與其它候選人目前勢均力敵，有後來居上的趨勢。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨立法委員候選人黃啟嘉24日上午在競選總部召開記者會，針對謠傳黃啟嘉民調非常低，先帶著大家大笑三聲之後。強烈提出「黃啟嘉選真的！」真民調數據，並提出各家民調數字，顯示目前三人選情勢均力敵，實際上差距都不到百分之一，希望民眾不畏權利威脅，要用選票捍衛自由，選擇正確人選，用新思維改變花蓮。

黃啟嘉以23日台灣指標民調的數字為例，蔡賴配36.5 韓張配32，韓國瑜在花蓮輸給蔡英文百分之四，令人匪夷所思，不相信花蓮深藍選區會輸給民進黨，同樣的民調公司在11月初做出，傅崑萁34.6黃啟嘉14.1，輸給前縣長百分之二十，如果不相信總統選舉在花蓮的民調數字，立法委員的民調數字就更不足採信。

▲▼黃啟嘉召開記者會提出民調數據表示，與其它候選人目前勢均力敵，有後來居上的趨勢。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

另外一份11月15日的世新民調機構，黃啟嘉20.8傅崑萁27.8差距百分之七，這是專業世新民調，請問大家要相信哪一個。還有最新的奇摩網路民調，不斷變動更新數字，今天24日是黃啟嘉29. 8 傅崑萁30.2蕭美琴 30.9，差距都在百分之一以內，顯示黃啟嘉真實的民調數字是後來居上，甚至逐漸上升超越。

▲▼黃啟嘉召開記者會提出民調數據表示，與其它候選人目前勢均力敵，有後來居上的趨勢。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

黃啟嘉表示，總統候選人韓國瑜有許多共同點，第一都是國民黨正式提名候選人，第二兩人都飽受假民調假新聞的困擾，第三都面對行政資源影響選舉的傷害，第四是飽受謠言抹黑傷害。操縱假民調謠言抹黑，都是民進黨式伎倆。因此藍軍支持者要覺醒，一起團結起來打破民進黨是的選舉操作。讓國民黨勝選，讓青天白日再現。

多數民調數字未表態相對多，過往都是藍軍支持度高，今年的情形較為奇特，支持正藍的人不敢表態。黃啟嘉也提及在拜票過程中，有民眾說，接到民調電話不敢說支持黃啟嘉，因為電話個資擔憂受到干擾心生恐懼。加上行政資源干預強烈之下，很多支持者會有疑慮，選擇不表態。

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