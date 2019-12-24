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為女友母子鬧僵5個月！一提親「訂婚25萬+五星級婚宴」全男方出　單親媽震驚

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▲▼捧花,婚禮,結婚,新娘,感情,幸福（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名母親因兒子女友的緣故，母子關係降至冰點，如今兒子默默向女方提親，怎料準娘家強勢提出，訂婚和五星級婚宴要由男方全額負擔，這突如其來的震撼彈，讓身為單親家長的她相當無措。

這名單親媽在爆怨公社發文訴苦，「提親當天早上前5分鐘，女兒才告知我，是哥哥要我去洗耳恭聽。」這5個月來，兒子和她撕破臉，導火線是女友硬栽她出言恐嚇，又不斷煽風點火，為此母子倆關係破裂鬧僵。

請繼續往下閱讀...

她表示，兒子和女友形影不離，黏到離譜的程度，甚至嚴重影響家人，「畢竟兒子難得回家，母子短暫相聚吃飯也要視訊全程監控，我認為這已侵犯隱私了。」

▲▼婚禮,小型婚禮,禮服,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

▲女方要求五星級婚宴，卻一點也不肯負擔。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

兒子私自提親後，女方的媽媽強勢要求，全部鄰居都發喜餅、殺五頭山豬，女方最少押6桌，臨時可能會隨時增桌，不要大定，訂婚25萬男方全額負擔，若有剩下都給女方，然後婚宴要大場面、五星級酒店，女方最少佔12桌，也可能再增加，全部開銷同樣由男方支付。

原po聽完十分錯愕，「我只是一個草包單親媽，不懂這些世俗禮儀，爬網求問這樣合理嗎？」另外，小倆口也決定公證結婚後，不會和她同住，百年後公媽無關。

不僅單親媽難以接受，廣大網友也全傻眼，紛紛回應「要娶老婆自己拿錢出來」、「放手吧！妳這個兒子真的白養了，一點都不孝順，妳好好為自己而活」、「叫兒子自己負擔！妳的錢留著自己養老用，沒那個屁股不要吃那個瀉藥」、「既然都撕破臉了，那就妳兒子自己看著辦啊」、「是在賣女兒嗎？兒子自己選的，如果他執意要娶，那全部的費用就讓他自己承擔」。

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