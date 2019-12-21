孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

▲孩子生病已經很心疼了，人妻還要面對婆婆責難，心更累。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親哀怨表示，昨天孩子感冒發燒，於是囑託隊友帶他看醫生，然而長輩卻認為是受到驚嚇，所以要「洗抹草」收驚，同時也斥責她說，那間醫院醫術不好，根本是讓孩子當白老鼠。

「您以愛之名傷害媽媽和寶寶了嗎？」這名母親在爆怨公社發文訴苦，昨天小孩感冒發燒了，長輩卻認為，這不是感冒，是受到驚嚇需要收驚；而她尊重長輩的傳統觀念並不反對，但不忘堅持要先看醫生再說。

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由於她要上班，所以請長輩幫忙照看孩子白天的活動力，及有沒有持續發燒的狀況，如果沒好轉一定要及時通知。聞言，老人家答應了，並表示會幫他洗抹草看看。

結果到了下午，小孩又發高燒了，所以原po請丈夫帶他到大醫院檢查，沒想到長輩竟威脅，「那間醫院醫術不好，妳確定要帶去那讓你的孩子當白老鼠？而且大醫院動不動就要人住院，你們都要上班，帶去XXX診所就好，那個是很厲害的診所。我都是希望你們好，小孩這樣我也難過，你們是小孩父母，他是我孫子。」

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，女網友堅持自己的想法，並交給隊友處理，怎料又遭一頓罵。老人家特地打來責問，「他脾氣這樣，妳管不住他，妳完蛋了…妳要怎麼辦啊？」

而她只能默默把苦往肚裡吞，「上班時間不能帶生病的孩子已經很難過了，被隊友遷怒和長輩的壓力，還不能發怒。晚上下班陪孩子，讓他吃藥，看著他睡著的臉龐，只覺得自己像洩了氣的皮球。」

對此，網友們紛紛回應，「我婆婆也是超迷信」、「好像我家的翻版，還好我家隊友算挺我，發文抱怨一下沒什麼，不要憋在心裡會生病」、「馬麻~妳辛苦了」、「婆婆真好笑，隊友脾氣不好關妳什麼事」。

另外，也有人提醒，醫療有分級制度，的確先帶去診所看比較合宜，「辛苦妳了，我是都先帶去小診所，如果吃藥還沒有好，才會帶去大醫院」、「醫療有分級制度，不一定要直接跑大醫院，掛號看診時間也寶貴，若一般診所無法處置，再盡快轉診處置」。

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