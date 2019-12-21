　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲爸爸,父親,媽媽,母親,小孩,嬰兒,牽手,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩子生病已經很心疼了，人妻還要面對婆婆責難，心更累。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親哀怨表示，昨天孩子感冒發燒，於是囑託隊友帶他看醫生，然而長輩卻認為是受到驚嚇，所以要「洗抹草」收驚，同時也斥責她說，那間醫院醫術不好，根本是讓孩子當白老鼠。

「您以愛之名傷害媽媽和寶寶了嗎？」這名母親在爆怨公社發文訴苦，昨天小孩感冒發燒了，長輩卻認為，這不是感冒，是受到驚嚇需要收驚；而她尊重長輩的傳統觀念並不反對，但不忘堅持要先看醫生再說。

請繼續往下閱讀...

由於她要上班，所以請長輩幫忙照看孩子白天的活動力，及有沒有持續發燒的狀況，如果沒好轉一定要及時通知。聞言，老人家答應了，並表示會幫他洗抹草看看。

結果到了下午，小孩又發高燒了，所以原po請丈夫帶他到大醫院檢查，沒想到長輩竟威脅，「那間醫院醫術不好，妳確定要帶去那讓你的孩子當白老鼠？而且大醫院動不動就要人住院，你們都要上班，帶去XXX診所就好，那個是很厲害的診所。我都是希望你們好，小孩這樣我也難過，你們是小孩父母，他是我孫子。」

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，女網友堅持自己的想法，並交給隊友處理，怎料又遭一頓罵。老人家特地打來責問，「他脾氣這樣，妳管不住他，妳完蛋了…妳要怎麼辦啊？」

而她只能默默把苦往肚裡吞，「上班時間不能帶生病的孩子已經很難過了，被隊友遷怒和長輩的壓力，還不能發怒。晚上下班陪孩子，讓他吃藥，看著他睡著的臉龐，只覺得自己像洩了氣的皮球。」

對此，網友們紛紛回應，「我婆婆也是超迷信」、「好像我家的翻版，還好我家隊友算挺我，發文抱怨一下沒什麼，不要憋在心裡會生病」、「馬麻~妳辛苦了」、「婆婆真好笑，隊友脾氣不好關妳什麼事」。

另外，也有人提醒，醫療有分級制度，的確先帶去診所看比較合宜，「辛苦妳了，我是都先帶去小診所，如果吃藥還沒有好，才會帶去大醫院」、「醫療有分級制度，不一定要直接跑大醫院，掛號看診時間也寶貴，若一般診所無法處置，再盡快轉診處置」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！10萬人手舉「光復高雄
快訊／遊行人太多！韓國瑜「出發前一刻」決定不來了…跳關直奔微
21歲白衣「超胸妹」現身罷韓！堅定嗲聲喊：韓國瑜太看不起高雄
老公偷賣辣妻200萬名牌包！全賣掉倒賠26萬…回家認錯結局讓
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

饒河夜市直擊！孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」...她1招給難看　網：爸媽該多心疼

福岡租車台女「連睡都無法」崩潰關家裡　被酸民霸凌灌爆...臉書、Line全毀

Siri關鬧鐘「10分鐘1次」全乖乖唸完　過程超吐血...網笑：手動早弄好了

比價網訂機票！人妻付3人錢「到機場變2位」　她翻確認信氣炸：2封相似度95%

華為手機狂冒陰森照！相簿裡「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現　網：怕她轉過來

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

聯合國不存在「但絕對值得來」！千萬網紅讚台灣：亞洲最神秘國家一定打動你

快遞送包裹！見名字「害羞不敢問」直搔頭　她一看吐血：該揍誰？

找對方法人人能成功！台中市研考會主委回世新談「政治人物社群怎麼玩」

孩高燒不退！長輩堅持「要收驚」幫洗抹草　一聽大醫院怒：讓他當白老鼠？

長榮「台北－峴港」開航！來回機票促銷價7千元、跟團玩2.2萬元起

美術館變自助洗衣店！3層樓空間宛如走進懸疑愛情電影場景

交換禮物抽到「佔位籤王」！　網反激讚「換燈泡實用炸」：真心想收

2020台灣燈會今晚點燈　20棟大樓外牆亮燈營造璀璨市容

饒河夜市直擊！孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」...她1招給難看　網：爸媽該多心疼

台人赴越增近五成！越竹航空開航「台北－河內」線　每周6天飛14班

艾力克斯撿耳環嗨翻尾牙場　 曲艾玲心機幫拱獎金

網友性別曝光！金鐘男主持約砲持毒被釣魚　警出示身分當場發楞

習近平與川普談「涉台問題」　外交部：密切關注美中高層互動

韓國瑜今晚登場！博恩夜夜秀聲明驚見「藏頭」、中華民國美學

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

卓榮泰：希望張善政維持君子風度　讓大家留下更多懷念

白眼女神降臨罷韓現場！支持者搶合照...黃捷堅定喊：會和大家一起走到終點

酒駕男車撞女騎士肇逃自摔　後方機車沒發現再撞

警惕香港問題「台灣化」　北大教授：最衝突的是思想文化

挺韓VS.罷韓尬場　李明璇：改變與反對高雄改變的時刻

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

冬至是「四絕日」！藏6大恐怖禁忌

福岡租車台女被酸民霸凌「連睡都無法」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

吃火鍋衣服好臭　達人2招1晚除臭

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

「5天擊掌30次」男友臉發白：快死了

繳21萬拿黑卡　他曝極致尊榮體驗

高鐵找充電站　她見自私一幕怒了

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

北北基防大雨！下週東北風再南下「北台變天」

可能有颱風！專家揭發展　早晚拉溫差...跨年天氣曝

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

手機相簿「長髮妹坐鐵軌」刪掉又出現

更多熱門

相關新聞

孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」她1招教訓

孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」她1招教訓

一名女網友昨晚逛饒河夜市時，撞見有位孕婦在路邊被老公罵，男的越吼越大聲，女方則好聲好氣地安撫，最後她實在忍無可忍，放大音量對身旁男友一頓告誡，而那位先生聞言，尷尬地匆匆離去。

人妻網訂機票「付3人票價」變2位

人妻網訂機票「付3人票價」變2位

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」

鄰居悄搬家！留行李要她幫寄　網驚：千萬不要

鄰居悄搬家！留行李要她幫寄　網驚：千萬不要

長輩老怨食物咬不動　專家教你1招判斷軟硬度

長輩老怨食物咬不動　專家教你1招判斷軟硬度

關鍵字：

發燒感冒長輩收驚洗抹草大醫院診所爆怨公社婆媳隊友丈夫

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

前女團成員單飛解約伴遊驚人價曝光

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面