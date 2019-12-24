11男女唱歌花1萬8　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分…丟1000元：我很扯？

▲原PO說，總共11人唱4小時，一堆人點酒。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享和朋友的高中同學去唱歌，結帳金額1.8萬元。她說，自己沒喝酒也沒吃東西，被要求平分、付1800元，「真的超扯的」，讓其他人直呼「其實是叫妳去當分母的。」

當事人23日在「爆怨公社」臉書社團說，前幾天朋友的高中同學問朋友要不要去唱歌，然後，她完全不認識朋友的同學，唱歌的有男有女，裡面一堆人點了酒、點吃的，因她騎車而且吃飽才去，所以完全不碰酒也沒吃東西。

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原PO表示，總共消費1.8萬元，平攤後一個人要1800元，「我就跟他們說，我沒喝酒也沒吃東西，要扣掉酒錢跟餐點的費用，這樣子我的費用是900多才對。」她指出，「我丟了1000給他們」，被其中一名男子說只願意付1000元。

▼原PO說，她完全沒吃東西也沒碰酒，也唱沒幾首歌。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

「是在哈囉？裡面女生幾乎也沒什麼喝酒，酒大部分都是男生喝掉的。」原PO說，「竟然還要叫我一個沒喝酒的人付1800？真的超扯的。」她寫道，「請問我這樣付1000很扯嗎」，且該男還把沒喝完的半瓶酒帶回家。

根據原PO貼出的對話，該男說「穿短裙的，她騎車沒有喝酒跟吃東西，所以她說她付1000。總金額18984，扣了1000，除10個人，一人1800元。」而所謂「穿短裙的」就是指原PO。

原PO後來補充說，他們不是唱歌團，是朋友同學辦的私局，裡面的人都是朋友同學的同事和朋友，「我只認識我朋友而已，而會去的原因，是因為我朋友覺得只有認識她高中同學，怕都不認識的才拉我去。我也單身無聊，下班才化妝打扮去看看，短裙照不是重點啦⋯⋯大家歪樓嘍。」

▼有網友認為，酒錢應該分開算。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO也回覆網友的問題說，總共11人唱4小時，是去一間連鎖KTV，沒叫小姐。有人留言，「要先講好！！沒喝的不用付，但我是會喝的那個.....喝酒的要多出，因為服務費也會更多。」原PO回，「我服務費還全算進去，如果扣掉服務費的話，我應該只要付$500-600吧。」

有人表示，「妳以為是叫妳去喝酒唱歌吃東西的嗎？其實是叫妳去當分母的」；原PO回「唱沒幾首歌，根本沒吃東西也沒有喝酒。」也有人認為，「這個一開始要先說好，後面比較不會有爭議」；原PO回，朋友的同學完全沒有說，「我覺得也有點扯。」

其他人留言，「叫你去當分母的這種攤，老實說我不會去」、「應該是酒、食分開吧？有喝酒的自己去分攤，沒喝的再分其他的啊。單子都會有列出來，很好分攤啊」、「喝酒本來就不能跟不喝酒的均攤，酒錢多貴。」

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