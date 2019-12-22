24歲女偷相親「才和男友甜蜜擊掌」...多金男點頭秒分　哥們嘆：送過她筆電

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友之前講述哥們感情慘例，對方有個交往多年的女友，他付出非常多，沒想到女方閨蜜偷牽線，讓她與多金哥相親，結果對方一點頭，女生立刻分手、毫無懸念，連家人也管不了她。

男網友在PTT說道，朋友和女友在大學交往數年，出社會後也繼續在一起，「男方付出很多，大學時打工的錢都買東西給女友那種，錢不多但已是男生打工的全部了，送過筆電、平板。」

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工作近1年後，女方閨蜜剛好認識一位有錢、也想結婚的男生，儘管雙方年齡差距有12歲以上，但她還是做球給自己的好姊妹。原po感嘆，「他們前一周很甜蜜一起%%%，因為相親男確定要交往，所以下周就分手，還是分開後才知道，是閨密偷偷介紹的相親。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他接著說，「我朋友工作穩定，但就賺不多，女生也賺不多，顏值還可以。我朋友還跟女方家人很熟，以前大學常去她家跟她爸泡茶，女方家人是說他們也管不了她。」

眼看哥們難過，他也不知該如何安慰，畢竟沒錢是事實，而生活還是得繼續過，「也許將來升遷後，也會這樣吧，找一個剛畢業不久的是吧，讓大家羨慕；但他們有一些共同朋友，我就很好奇，大家怎麼評斷他女友的呢？」

對此，鄉民不禁感慨，「因為知道愛情沒那麼偉大，很難戰勝人性」、「別難過了，多賺點打她臉」、「這種時候誰還顧得了仁義道德」、「男生也要多愛自己，拍拍」、「這種向錢看的遲早會走」。

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