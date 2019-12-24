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交換禮物收「2顆童年藍圈圈」屁股發涼！　苦主難忘：還好沒叫我現場用

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▲▼ 交換禮物換到蟯蟲貼紙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 太有創意了啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

還記得國小健康檢查的時候，除了要驗尿，還會拿到一張神秘的綠色或是藍色貼紙，是不少小朋友的惡夢。一名女網友日前和朋友玩交換禮物，直呼自己收到了「時代的眼淚」，因為太有梗，大概會讓她一輩子難以忘懷。貼文一出也瞬間引爆網友們的回憶，「不能承認有用過」、「現在也還有在用」。

「時代的眼淚！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享自己換到的地獄版聖誕禮物，只見她手上拿了一張半透明貼紙，上頭還有2顆藍色圓圈，仔細一看才發現，這其實是要按壓在肛門上的「蟯蟲貼紙」！

請繼續往下閱讀...

原PO收到這個禮物後哭笑不得，還直呼因為太有創意，讓她永生難忘，「知道這東西的用法的，是不是也已經不年輕了？」

▲▼ 交換禮物換到蟯蟲貼紙 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 還好沒有要當場使用 。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片一出，網友們紛紛陷入回憶，表示小時候因為愛玩拿去亂貼，還因此多檢查了好幾次，「買得到也很神」、「不能承認有用過」、「聽說有人拿去貼狗屁股，後來就被抓去做精密檢查」、「星巴克的封膜貼紙XD」、「應該送黏過以後的」、「每次我媽都會幫我死命挖，痛爆」。對此原PO也表示慶幸，還好朋友們沒有要她當場使用。

不過也有許多家長表示，現在國小的孩子們依然要做這個檢查，「我兒子這學期開學還用，學校發的」、「我女兒小一，前些日子也有帶回家做檢查喔」。

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