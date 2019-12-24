計較包多少…爸媽干涉本質變生意！他嘆「婚宴文化」是陋習　網有感：噁心

▲很多新人辦婚宴，其實是因為父母希望要辦。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

華人傳統中，結婚包紅包是一種祝福。一名網友日前在PTT發文，討論婚宴包紅包這件事是不是陋習，認為大家都要假裝大方，但一邊卻在細算對方給多少，自己上次又包多少，「而且新人自己想要作主還會被父母干涉，一旦被干涉，婚宴就不是慶祝，是生意。」最後也好奇，靠婚禮真的能賺到錢嗎。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「婚宴文化是不是陋習？」說這件事在他心裡困惑很久，「大家幾乎都要假裝大方，然後又要細算對方給多少，自己上次又是包多少」，而且新人明明想做主，卻會被父母干涉，而一但被干涉，婚宴本質就不再是慶祝、而是生意。

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，雖然細節他還是不懂，不過之前學校有新娘祕書來演講，「我聽完覺得……大家就自己邀請自己的親近好友，小小的不好嗎？」最後也好奇PS詢問「而且真的可以靠婚禮賺到錢嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO認為，婚宴一旦被父母干涉，本質就變成生意。（示意圖／本報資料照）

看到貼文後，不少人紛紛留言表示認同，「覺得噁心，和剛結婚的同學聚會，劈頭就聊誰包太少紅包，以前明明關係不錯」、「應該要讓新人自己做主，所謂親友說的簡單就好其實一點都不簡單」、「應該說是許多亞洲文化陋習吧，嫁娶一個人變成嫁娶一個家族，太恐怖的勒索。」

有網友則說，現在很多新人都是登記而已，「你也可以只登記結婚就好了啊，又沒差反正早就修法了，現在又不像以前是儀式婚」、「你也可以登記就好只要200元搞定」、「是陋習沒錯，聰明務實的直接去登記就好，錢留著做為新家庭往後的支出更有意義。」’

但也有人認為，「我當初也不想辦但我爸堅持，後來賺了40萬，他給我當紅包，也是不錯啦」、「等你結婚收到紅包就覺得這真是好習俗」、「還是一堆人會辦，這就是現實」、「很好玩耶！看到從小到大朋友齊聚很奇妙」、「只要不亂炸，算好桌數都會打平甚至賺。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！