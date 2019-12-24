超商等用ATM！遇藍衣男「拉椅子緊守機台」擺電玩架勢　網笑炸：在等777

▲原PO喝完一杯咖啡，對方還在緊守ATM。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常用超商ATM，頂多就是存提款、匯款，基本上花個幾分鐘就好了。有男網友日前在超商喝咖啡，結果看到一名男子拉了把椅子、坐在ATM前面，他都喝完一杯咖啡，對方還在認真的盯著螢幕，讓原PO忍不住拍下奇妙畫面，「把ATM當電玩，用很久欸！」其他人紛紛笑說，「原來是小瑪莉啊，我還以為是ATM呢！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見原PO人在超商，似乎是等著要用ATM，但此時機器前卻「坐著」一名男子。該位男子身穿同色系的休閒短袖、短褲，腳踩黑色拖鞋，不僅認真緊盯ATM，還乾脆將超商座位區的椅子拉過去坐，模樣看起來像是在玩什麼遊戲機台。

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原PO忍不住在文中直呼，「ATM當電玩，用很久欸！喝完一杯中熱美呼」，有人看到後就問「會不會腳受傷？」男網友則是回答「沒有，我一杯咖啡快喝完了，他老兄還在搞」，並說自己最後放棄用ATM，「慢慢喝、慢慢等，最後放棄，騎車去銀行ATM。」

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▲這姿勢……是在打遊戲機台吧 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛笑噴，「差點以為遊藝公社」、「要開了，要開了」、「這架勢好像在玩角子老虎機」、「他壓很大、正在等大BAR、或是777」、「他可能把atm當格鬥天王在玩」、「跟它跪也不會給零用錢啊」、「再觀察一下，店員就去開分了」、「他在跟它商量借款」、「畫面根本沒選項，是在觀落陰？」

還有人猜測這位男子到底在幹嘛，「難道在等錢進來」、「集點數吧！我之前碰過」、「一次領一百，刷優惠卷」、「我碰過玩完後，總共拿約100張以上的5元折價券來給我刷……全部都拿去買點數」、「我們店也有一個每天都拿著兌換卷來買早餐的，連續看到一個月了吧？」

也有網友建議原PO報警，「報警，疑似詐騙」、「這……車手啦！快報警」、「那個是車手嗎」、「用太久好像可以請警察看需要幫助他什麼」、「用太久就叫警察來啊～懷疑是車手。」

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