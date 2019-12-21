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饒河夜市直擊！孕妻淋雨挨丈夫罵「柔聲哄」...她1招給難看　網：爸媽該多心疼

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▲▲饒河夜市也是許多人想要逛夜市的好選擇！（圖／記者黃克翔攝）

▲饒河夜市示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚逛饒河夜市時，撞見有位孕婦在路邊被老公罵，男的越吼越大聲，女方則好聲好氣地安撫，最後她實在忍無可忍，放大音量對身旁男友一頓告誡，而那位先生聞言，尷尬地匆匆離去。

女網友在爆怨公社氣憤發文，「看見一個孕婦在被她老公罵，她的肚子已經很大很大了。她老公罵她為什麼都不體諒，他不想出現在岳父母面前罪大惡極嗎？我沒有聽很久，然後孕婦好聲好氣地跟他說，沒有強迫他一定要回去之類的，但那個男的越罵越大聲。

請繼續往下閱讀...

▲連身為路人的她都看不下去了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲連身為路人的她都看不下去了。（圖／翻攝自爆怨公社）

這一幕令她窩火，「XX的下雨天你讓你老婆大著肚子站在那邊給你罵？不珍惜一個肯幫你生孩子的女人，你有什麼資格當男人？你有什麼資格娶老婆啊？」於是女網友拉高嗓子，對身旁男友告誡道，「要是我以後懷孕，你敢這樣對我，我一定馬上跟你分的乾乾淨淨。」而後那位先生就不見人影了。

對此，網友們紛紛回應，「這種男人其實不少耶，更過分的都有，真的不是每個男人都會對孕妻呵護備至」、「真想讓老公知道懷孕多辛苦」、「再怎麼樣都可以先回家說，一個孕婦在那裡被老公罵況且還下雨，老公真的很差勁」、「孕婦疼都來不及了」。

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同時，另一派人認為，清官難斷家務事，「沒頭沒尾的，如果是女生懷孕無理取鬧，男生受不了呢」、「觀感的確不好，但我們不知道的是，他們發生了什麼樣的事情，導致她老公這樣激動的表現」、「在不知道整件事的原委之前，我是覺得不要這樣批評啦」。為此不少網友反駁，覺得再怎麼樣，也不該對一個孕婦大呼小叫，而且還是在大馬路上。

事後，原po也解釋，「我沒有要戰女人是不是應該替男人生孩子，我只是看見了心疼，覺得女人懷胎十月艱辛，男人們應該要好好的疼愛，哪怕想法有衝突可以好好的溝通，而不是單方面的怒罵，最少該幫她撐個雨傘或是趕快帶去室內再來溝通。」

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