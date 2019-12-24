自誇最懂風力發電　川普「風車論」引側目：會殺鳥噴毒煙

▲川普說，他比將領們還要了解伊斯蘭國，也比任何人都瞭解政客。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普向來對風力渦輪機沒什麼好感，但他21日批評民主黨「綠色新政」（Green New Deal）及可再生能源話題的談話再度引起外界關注，因為他把風力渦輪機稱為「風車」（windmills），自誇這方面的專業知識凌駕任何人，且噪音龐大的風車會殺死鳥、噴出毒煙，「我從來搞不懂風，但你知道，我非常瞭解風車。」

綜合CNN、衛報報導，川普上周六在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）學生行動大會發表1個多小時的公開談話，大肆砲轟眾院民主黨發起的彈劾以及黨內「絕對不支持川普的人」（Never Trumpers）。只不過，他針對風力渦輪機的荒謬說詞，令人側目。

「我從來就搞不懂風，但你知道，我非常瞭解風車。他們很吵，會把鳥殺死。你看過鳥的葬身之地嗎？找一天去風車下面看看吧，你會看到這輩子所能見到數量最多的鳥」，川普說，這些「風車」大多在中國、德國製造，造價不斐，「如果你深入研究，就會發現這會產生驚人的氣體，且正排放到大氣中。你知道我們只有一個地球對吧？」

報導指出，川普這番言論語意不明、邏輯不明確，也不清楚他是如何把乾淨空氣轉化為能源的風力渦輪機與汙染大氣的有毒氣體相提並論。目前只能確定，他對風力渦輪機外觀有所評論，「那些風車顏色深淺不一，有的偏白，有的是帶有橘色的白。這是我最喜歡的顏色，橘色。」

事實上，川普任內對風力渦輪機的評價不優，從法國的G7峰會到共和黨募款晚會演說，都在批評此種技術，甚至宣稱風力渦輪機的存在會衝擊房價、發出來的噪音會致癌。據了解，川普自從有人提議在他的蘇格蘭高爾夫球場旁興建風力發電廠後，才開始針對風力渦輪機發表攻擊性言論。