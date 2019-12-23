「眼藥水摻毒」直接滴進老婆眼睛！負心夫「慢性殺妻」爽領750萬保險金

▲美國北卡羅萊納州男子書亞（Joshua Hunsucker）在太太史黛西的眼藥水中加入「四氫唑啉」（Tetrahydrozoline），下毒殺妻。（圖／Gaston County Sheriff`s Office、免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州發生一起離奇命案，35歲的約書亞（Joshua Hunsucker）被指控在太太史黛西（Stacy Hunsucker）的眼藥水中加入「四氫唑啉」（Tetrahydrozoline），超過治療用量三、四十倍，讓對方逐漸心臟衰竭死亡。他拒絕讓妻子接受驗屍，但領到25萬美金（大約新台幣753萬元）的人壽險賠償以後，迅速與新女友同居。警方循線找到死者生前留下的血液捐獻樣本，才讓案情真相大白，以一級謀殺罪的指控逮捕嫌犯。

據了解，史黛西2013年2月生下第一個女兒以後，健康就亮起紅燈，2014年11月產下小女兒以後，因心率、血壓過低住院，在加護病房度過好幾天，2015年1月時一度必須使用呼吸器材，甚至心跳驟停，最終於2018年9月23日死於霍利山（Mount Holly）的家中。她的朋友蘇珊表示，「經過許多檢查，醫生們依然不知道發生了什麼事情」

He collected $250,000 in life insurance money.... 由 Daily Mail 發佈於 2019年12月21日 星期六

根據19日的法庭文件，約書亞供稱，發現妻子時，對方已經呼吸困難，臉色發青，但說詞反覆，至少說過4個不同版本的故事。此外，他拒絕讓史黛西接受驗屍，因為「不希望老婆『被剖開』」，違背太太生前簽署同意捐贈器官的文件，迅速進行火化。同事表示，男子喪妻後似乎「沒有受到影響」，很快就高調地與新女友同居。

死者的媽媽羅賓森（Suzie Robinson）指出，約書亞發生外遇，夫妻倆鬧得不愉快，她發現史黛西的人壽險受益人是女婿，起了疑心，趕緊通報相關單位。根據《謝爾比之星》（The Shelby Star），嫌犯在妻子死後領到25萬美金（大約新台幣753萬元）的保險費用。

▲調查人員指出，嫌犯可能是在眼藥水中下毒，謀殺妻子。（示意圖／CFP）



調查人員循線找到史黛西曾在「生命分享捐贈中心」（Lifeshare Donor Center）留下的血液樣本，發現死者體內含有非常高含量的「四氫唑啉」，大約是治療用量的30倍至40倍。根據ABC新聞，這種成分大多用於眼藥水或鼻噴劑之中，按照醫囑使用就不會造成傷害，但過量或誤食將會造成嘔吐、腹瀉、噁心、癲癇甚至心跳驟停。

律師格林（Jordan Green）20日在庭上表示，嫌犯是一名醫護人員，能夠全面且充分地了解人體對藥物的反應，也很容易取得藥品，「這種藥物對於心臟有著顯著的影響，將會在短時間內導致心臟衰竭或停止」，他指出，嫌犯可能是透過老婆的眼藥水下毒。

根據了解，警方19日以一級謀殺罪的指控逮捕嫌犯。約書亞20日現身加斯頓郡（Gaston County）法庭，發表了認罪聲明，他目前被關押在監獄之中，預計1月9日再度出庭。

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