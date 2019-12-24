浴缸正在放水誇張媽跑去睡覺　爽睡20分鐘...目睹9個月大兒溺斃

▲警方正在調查事件發生原因。（圖／翻攝自Facebook／Martin County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名媽媽幫9個月大兒子洗澡放水時，竟然獨留對方在浴缸自己跑去睡覺，當時她的丈夫也在睡覺，20分鐘後2人醒來發現兒子溺斃，緊急施以心肺復甦術仍不幸身亡。警方懷疑案情不單純目前正在進行調查，這對失職父母的其他2名孩子則暫時被送至兒福中心安置。

馬丁郡(Martin County)警方表示，9個月大男嬰卡梅倫(Cameron Davis)20日被上午人發現昏迷在浴缸中，整個人臉朝下、皮膚沒有血色，警方抵達現場時，看到父親戴維斯(Shawn Davis)正在幫寶寶進行心肺復甦術，然而送醫後仍搶救無效身亡，事發當時另外2名不滿5歲的孩子也在家中。

戴維斯的29歲妻子克利福德(Heather Clifford)坦承，她將嬰兒獨自留在浴缸中，便跑回房間和丈夫一起睡覺，大約20分鐘後起來才發現兒子狀態異常，便立即撥打911報警。警方表示，涉案夫妻除了這起事件外，員警之前便曾因為接到報案3次上門查訪，目前仍在調查克利福德為何跑去睡覺的原因。

Baby found at Hobe Sound home pronounced dead, parents under investigation https://t.co/wpRXy6qLhC — ganjaa_queenn (@Lexaa_Lovee) December 21, 2019

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