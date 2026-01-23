　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟控前夫林致光涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟（如圖），控前夫林致光涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟控告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，台北地院原已審結即將宣判，但林穎孟又聲請勘驗1段新的蒐證影片，合議庭准許再開辯論，今（23日）開庭確認只是先前影片的簡短後續，2人繼續互批「狡辯」、「貪婪」等語，合議庭諭知下月（2月）6日宣判。

林穎孟於2022年12月尋求連任市議員敗選，與林致光秘婚，林之後被控於市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，2024年2月北院一審審理期間，為林女具保100萬元的林致光突然聲請退還保證金，才揭露雙方曾是夫妻，但已於2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚，雙方衍生多件民、刑事訴訟，包括林女訴請夫妻剩餘財產分配。

本案林穎孟指控林致光在2023年9月15日深夜，明知她當天剛做完人工生殖手術、須臥床休息，卻借酒裝瘋、欲搶奪她身穿的上衣、蓋在身上的薄毯，以及錄影自保的手機，害她跌傷手腳，台北地檢署原本不起訴，經高檢署發回續查，改起訴林男涉犯家暴傷害、違反保護令等罪嫌。

▲▼台北市議會前「甜心議員」林穎孟控前夫林致光涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟控前夫林致光（如圖）涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭原已審結，訂於本月（1月）9日宣判，林穎孟具狀表示有1段新的蒐證影片可佐證，合議庭准許今開庭勘驗，確認是先前勘驗的影片後續，林女撿起雙方拉扯掉落的手機重新錄影，要林男別再靠近，並自錄腿部稱林男「害我跌倒、瘀青」，林男回稱「去驗傷啊」、「你為什麼不離開？」

北院去年（2025年）12月12月開庭，勘驗林穎孟提出前1段事發時約7分鐘的手機蒐證影片，內容為林男身穿居家短褲，打赤膊在林女床邊跳針似地表示「那是我的衣服」、「這是我的毯子」、「那是我的手機」，要林女歸還。

林女躺在床上邊錄影邊說「請你不要騷擾我」、「我今天做完手術很不舒服，我要休息」、「你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權」、「你現在觸法了」、「不要發酒瘋」等語。

林男嚷著「這是我家，請妳離開」，林女反擊「你出去，就不會看到我」、「記得關門」，林男重複「丟臉」N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面一陣劇烈搖晃與林女間叫聲中結束。

林女當天庭訊哭得唏哩嘩啦，隔著屏風指責林男婚後動輒推她罵她髒話、把她趕出家門，她做人工生殖手術配合想為林男生兒子，林男仍對她家暴長達8個月、不認錯又說謊抹黑她，這段婚姻讓她很崩潰，請法官公正判決，讓大家知道「不是有錢有勢就能任意對人施暴」。

林男批林女「很會演戲，哭哭啼啼，博取同情」，他絕沒家暴，林女告他6件刑案有5件不起訴，本件他被陷害，虧林女要求分配夫妻剩餘財產，從250萬元喊到5000萬元，「若參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍」，他更心痛人工生殖胚胎已快成功，也因林女只想談錢而銷毀。

林女今庭訊說，先前認為不需提出後續影片就足以佐證，但為反擊對方前次開庭的狡辯而補提，「影片不會說謊」、林男確實家暴，她選擇逃離，否則「有一天會被他弄死」。

林男批林女鬼扯，一直營造受家暴的弱勢形象，其實林女婚後就持續偷錄音夫妻互動，表面上「不斷跟我親熱、喊我老公」，並索取生活花費，「真的很離譜、很貪婪」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
建中生3天2夜墾丁畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映
快訊／新北嚴重車禍　2人無呼吸心跳
高雄豪宅大樓「頂樓失火」！市府開罰9萬　勒令停工鑑定
戶政員收1114萬　民眾個資被賣了
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

跑5家才買到！吉伊卡哇蛋糕拜土地公被偷　女崩潰：一定吉爆你

高雄豪宅大樓蓋到一半頂樓失火！市府開罰9萬　再勒令停工鑑定

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

中國漁船越界「偷撈白金」！海巡署七美海域逮5艘　全數強制驅離

快訊／載哥哥出門…整台車「翻下河床」半車泡水！新北男送醫不治

快訊／小貨車轉彎側翻猛撞「車身包電桿」　恐佈畫面曝光

「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

工程師夜店撿屍挨告性侵　她自曝「今年第3筆」：告變態賺不完　

80萬粉網紅被設局殺害！曾接神祕求救電話　下身赤裸陳屍森林

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

任天堂、傑仕登台北電玩展內容搶先看！

愛達女神號首航基隆港　基隆港務分公司、鐵路公司帶老外騎鐵馬

時力提名3人拚竹市議員連任　深耕8年「不當任何人附庸」

西武獅春訓分組名單出爐　林安可一軍出發、23歲林冠臣二軍起步

建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

快訊／新北嚴重事故！汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危送醫

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

CORTIS趙雨凡MAMA抱病上台　下台直接失聲「講話都啞的」

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

外籍移工殺女友分屍案　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

約高中妹打「回憶砲」　渣男暴力硬上判囚

約高中妹打「回憶砲」　渣男暴力硬上判囚

高雄一名年僅15歲的少女「小艾」（化名），與蔡姓前男友分手後，因畏懼對方情緒失控，勉強答應赴摩鐵打「回憶砲」。不料，兩人完事後小艾查看其手機，驚見他與其他妹子的曖昧對話，醋海翻騰欲離開，卻慘遭蔡男察覺後爆打、逼迫脫衣硬上。少女身心受創，最終在家人協助下驗傷報警，高雄地院依成年人故意對少年犯強制性交罪重判蔡男4年6個月徒刑。

女離婚後惡意檢舉前夫外遇家暴　判賠8萬

女離婚後惡意檢舉前夫外遇家暴　判賠8萬

男毆前妻洗車場沖血跡　棄屍鄰居門口

男毆前妻洗車場沖血跡　棄屍鄰居門口

代孕入法！律師「支持修法前進」曝3難題

代孕入法！律師「支持修法前進」曝3難題

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

關鍵字：

甜心議員家暴人工生殖密婚三級跳遠

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面