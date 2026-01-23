「甜心議員」再提影片控家暴！與前夫法庭互罵貪婪　2／6宣判

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟（如圖），控前夫林致光涉嫌家暴，雙方23日到台北地院出庭，繼續互批狡辯、說謊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟控告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，台北地院原已審結即將宣判，但林穎孟又聲請勘驗1段新的蒐證影片，合議庭准許再開辯論，今（23日）開庭確認只是先前影片的簡短後續，2人繼續互批「狡辯」、「貪婪」等語，合議庭諭知下月（2月）6日宣判。

林穎孟於2022年12月尋求連任市議員敗選，與林致光秘婚，林之後被控於市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，2024年2月北院一審審理期間，為林女具保100萬元的林致光突然聲請退還保證金，才揭露雙方曾是夫妻，但已於2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚，雙方衍生多件民、刑事訴訟，包括林女訴請夫妻剩餘財產分配。

本案林穎孟指控林致光在2023年9月15日深夜，明知她當天剛做完人工生殖手術、須臥床休息，卻借酒裝瘋、欲搶奪她身穿的上衣、蓋在身上的薄毯，以及錄影自保的手機，害她跌傷手腳，台北地檢署原本不起訴，經高檢署發回續查，改起訴林男涉犯家暴傷害、違反保護令等罪嫌。

合議庭原已審結，訂於本月（1月）9日宣判，林穎孟具狀表示有1段新的蒐證影片可佐證，合議庭准許今開庭勘驗，確認是先前勘驗的影片後續，林女撿起雙方拉扯掉落的手機重新錄影，要林男別再靠近，並自錄腿部稱林男「害我跌倒、瘀青」，林男回稱「去驗傷啊」、「你為什麼不離開？」

北院去年（2025年）12月12月開庭，勘驗林穎孟提出前1段事發時約7分鐘的手機蒐證影片，內容為林男身穿居家短褲，打赤膊在林女床邊跳針似地表示「那是我的衣服」、「這是我的毯子」、「那是我的手機」，要林女歸還。

林女躺在床上邊錄影邊說「請你不要騷擾我」、「我今天做完手術很不舒服，我要休息」、「你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權」、「你現在觸法了」、「不要發酒瘋」等語。

林男嚷著「這是我家，請妳離開」，林女反擊「你出去，就不會看到我」、「記得關門」，林男重複「丟臉」N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面一陣劇烈搖晃與林女間叫聲中結束。

林女當天庭訊哭得唏哩嘩啦，隔著屏風指責林男婚後動輒推她罵她髒話、把她趕出家門，她做人工生殖手術配合想為林男生兒子，林男仍對她家暴長達8個月、不認錯又說謊抹黑她，這段婚姻讓她很崩潰，請法官公正判決，讓大家知道「不是有錢有勢就能任意對人施暴」。

林男批林女「很會演戲，哭哭啼啼，博取同情」，他絕沒家暴，林女告他6件刑案有5件不起訴，本件他被陷害，虧林女要求分配夫妻剩餘財產，從250萬元喊到5000萬元，「若參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍」，他更心痛人工生殖胚胎已快成功，也因林女只想談錢而銷毀。

林女今庭訊說，先前認為不需提出後續影片就足以佐證，但為反擊對方前次開庭的狡辯而補提，「影片不會說謊」、林男確實家暴，她選擇逃離，否則「有一天會被他弄死」。

林男批林女鬼扯，一直營造受家暴的弱勢形象，其實林女婚後就持續偷錄音夫妻互動，表面上「不斷跟我親熱、喊我老公」，並索取生活花費，「真的很離譜、很貪婪」。