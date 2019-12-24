單親媽癲癇症發作遭鬥牛犬狠咬身亡　女兒為愛犬抱屈：牠不是故意的

▲女兒發起募款，希望善心人能給予幫助。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州一名女子上周在家突然癲癇發作，結果慘遭所養的8歲鬥牛犬攻擊，13歲女兒目睹恐怖景象後趕緊報案，可惜送醫後仍不治身亡。涉案的鬥牛犬目前已被送至動物救援中心隔離，然而女兒卻為愛犬說話，認為對方可能只是想幫助媽媽，相關單位正在調查事發原因。

布里斯托郡警方表示，44歲女子阿斯塔西奧(Melissa Astacio) 20日下午5時20分左右在家癲癇症發作時，慘遭所養的鬥牛犬阿明哥(Amigo)攻擊，警方和醫護人員接到報案後趕到現場，先使用電擊槍制伏阿明哥，然後才能協助受害人，然而後者被送至羅德島醫院(Rhode Island Hospital)急救無效身亡。

阿斯塔西奧的女兒艾麗珊德拉(Elysandra Astacio)在GoFundMe網站上發起募款，她表示，事發當時在家的是最小的妹妹，所以不太清楚事件的詳細情況，因為他們是單親家庭，如今媽媽卻突然去世，希望外界能夠給予幫助。

13歲妹妹哈文(Heaven Astacio)則表示，她不認為阿明哥當時在攻擊媽媽，有可能只是想給予幫助，他們在狗狗還很小的時候就開始養，以前也從未因為媽媽癲癇症發作而有過任何攻擊，「我當下不知道該怎麼做，但我相信牠不是故意的」，本案仍在調查中。

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