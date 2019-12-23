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聖誕卡疑藏「血汗囚犯求救信」！特易購：上海工廠停止生產

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▲聖誕卡片。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲英國6歲女童佛羅倫斯在聖誕卡片中發現驚人訊息。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦6歲女童佛羅倫斯（Florence Widdicombe）在特易購（Tesco）買了一盒慈善聖誕卡，想要祝福班上同學，卻發現其中一張已被寫上內容。根據訊息，一名自稱在上海青浦監獄服刑的囚犯說，「我們被迫違背自己的意願工作，請幫助我們通知人權組織。」特易購對此表示震驚，已立即停止「浙江雲廣印業有限公司」（Zheijiang Yunguang Printing）的生產，啟動調查。

A girl said she found a plea for help in her Christmas card. The seller is investigating. https://wapo.st/2PPEO0E

Washington Post World 發佈於 2019年12月22日 星期日

綜合BBC、《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，來自倫敦圖丁（Tooting）的佛羅倫斯正在寫「第6或第8張卡片」，卻看見「有人已經寫字在裡面了。」某人用大寫字母寫道，「我們是中國上海青浦監獄（Shanghai Qingpu Prison）的外國囚犯，被迫違背自己的意願工作，請幫助我們通知人權組織」，並請求看見訊息的人聯繫4年前的獄友、英國記者漢弗萊（Peter Humphrey）。

佛羅倫斯說，「這讓我嚇了一跳」，當家人向她解釋訊息內容時「覺得很難過。」小女孩的父親班恩（Ben Widdicombe）表示，一開始感到「非常懷疑」，甚至以為是「某種惡作劇」，「但我們反覆思考以後明白，這可能是一件很嚴重的事情。我感覺到非常震驚，但也覺得有責任按照寫信人的要求，把訊息傳遞給漢弗萊。世界上有許多不公不義的事情，有些人處於困境之中，我們知道也每天都在閱讀這些故事。」

根據了解，佛羅倫斯所購買的是特易購「慈善聖誕卡片」，委託浙江雲廣印業有限公司製造，一部分營收將捐給英國糖尿病基金會（Diabetes UK）、英國心臟基金會（British Heart Foundation）與英國癌症研究協會（Cancer Research UK）。

▲特易購。（圖／達志影像／美聯社）

▲特易購是英國最大零售商。（圖／達志影像／美聯社）

英國最大零售商特易購表示，對於指控感到震驚，但「我們永遠不會允許供應鏈中使用監獄勞工」，也有「全面的審核系統」，確保供應商不會剝削或強迫勞動。發言人說，「已立刻停止卡片工廠的運作，並且展開調查」，如果確有其事，將會把浙江雲廣印業有限公司從合作名單上除名。

▲中國上海青浦監獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國記者漢弗萊曾在上海青浦監獄坐牢。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，英國記者漢弗萊說，他在調查一間公司的詐欺事件時遭到「虛假指控」，2013年至2015年間入獄，刑期最後9個月就是在上海青浦監獄度過，但當時製造勞動是自願活動。他說，已聯繫到一名現居英國的前獄友，確認強迫勞動的情況，「我很確定這是一個群體想要傳達的訊息，很明顯地，只有一個人寫下這些大寫字母，我想我知道那是誰，但我永遠也不會透露這個名字。」
 

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