美眾議員提案：AIT處長「等同駐外大使」　要經參議院同意任命

▲美國在台協會。（圖／資料照）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）主席、共和黨議員夏波（Steve Chabot）在23日提出法案指出，美國在台協會處長的任命須獲參院同意，並且比照一般美國駐外大使提名程序，法案中還要求，AIT處長應該要擁有無任所大使的位階。

《中央社》報導，「國會台灣連線」主席夏波與民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）23日上午在眾院中提出俗稱「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act）要求美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的任命案須經參議院確認同意。

法案中明定，美國總統應在參議院建議下任命AIT處長，任命案須經參議院確認同意，除此之外，AIT處長應享有相當於無任所大使的位階及地位。根據美國憲法，總統有權決定美國駐外大使人選，提名案須由參院確認同意，目前AIT台北辦事處處長是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院表決同意。

2007年時，時任共和黨籍眾議員唐克多（Tom Tancredo）也曾在眾院提出類似法案，但法案當時並沒有被排上委員會議程，無疾而終。

台灣人公共事務會會長郭正光今天發聲明表示，AIT處長是美國派駐台灣的「事實上大使」，台裔美國人希望看到AIT處長任命經過參議院同意，這樣美國國會才有權透過同意程序，來監督美台關係。