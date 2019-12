搶匪「沿途瘋狂砍人劫車」釀1死3傷　被警包圍「徒步落跑」！

▲美國俄勒岡州20歲男子羅梅洛(Salvador Martinez-Romero)搶銀行,沿路砍人劫車。(圖/翻攝Twitter@BeavertonPolice)

記者吳美依/綜合外電報導

美國俄勒岡州發生一起可怕案件,20歲男子羅梅洛(Salvador Martinez-Romero)於18日搶劫富國銀行(Wells Fargo Bank),離開時沿途持刀捅人、劫車,造成1死3傷,他最後被警方包圍時,竟開門下車徒步逃跑。據了解,死者是72歲的婦人禮施(Janet Risch),原本只是到銀行辦事,沒想到遭遇不幸。

綜合《美聯社》、《福斯新聞》報導,比弗頓(Beaverton)警方表示,羅梅洛18日早上搶劫一間購物中心內的富國銀行,在過程中刺傷一對母女,分別是禮施與52歲女兒湯普森(Debra Thompson),接著在隔壁星球健身中心(Planet Fitness)攻擊26歲男子戴伊(Ian Day),劫走對方的汽車,揚長而去。

In Tigard, a teen captured police arresting a stabbing suspect next door. Police say the man attempted to rob a bank, stole two cars and stabbed four people in total. #LiveOnK2 pic.twitter.com/Dxaq6daMsQ