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搶匪「沿途瘋狂砍人劫車」釀1死3傷　被警包圍「徒步落跑」！

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▲美國俄勒岡州20歲男子羅梅洛（Salvador Martinez-Romero）搶銀行沿路砍人劫車。（圖／翻攝Twitter@BeavertonPolice）

▲美國俄勒岡州20歲男子羅梅洛（Salvador Martinez-Romero）搶銀行，沿路砍人劫車。（圖／翻攝Twitter@BeavertonPolice）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄勒岡州發生一起可怕案件，20歲男子羅梅洛（Salvador Martinez-Romero）於18日搶劫富國銀行（Wells Fargo Bank），離開時沿途持刀捅人、劫車，造成1死3傷，他最後被警方包圍時，竟開門下車徒步逃跑。據了解，死者是72歲的婦人禮施（Janet Risch），原本只是到銀行辦事，沒想到遭遇不幸。

綜合《美聯社》、《福斯新聞》報導，比弗頓（Beaverton）警方表示，羅梅洛18日早上搶劫一間購物中心內的富國銀行，在過程中刺傷一對母女，分別是禮施與52歲女兒湯普森（Debra Thompson），接著在隔壁星球健身中心（Planet Fitness）攻擊26歲男子戴伊（Ian Day），劫走對方的汽車，揚長而去。

羅梅洛一路往南，抵達泰格德（Tigard），又砍傷50歲的巴希爾（Martha Bashir）並劫車。警官漢德森（Matt Henderson）在記者會上表示，嫌犯被包圍時，竟突然下車，徒步逃跑，最後仍落網。

禮施被砍殺以後不幸當場死亡，湯普森仍未脫離險境，但情況已經穩定下來，戴伊與巴希爾已經出院。根據《奧勒岡人》（Oregonian），嫌犯因涉嫌謀殺、謀殺未遂與2條一級搶劫遭到拘留。

比弗頓警察局局長格羅斯宏（Ronda Groshong）表示，「這是一起可怕的犯罪，我們心與受害者及其家屬同在。這是一場仍在進行中的調查，有好幾處犯罪現場……將會需要一段時間來消化。」據了解，檢調單位尚未透露嫌犯犯案動機，華盛頓郡（Washington County）重案組、聯邦調查局（FBI）都在協助調查。


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