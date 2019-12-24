中央社評選國際10大新聞　巴黎聖母院大火居首

▲ 擁有850年歷史的巴黎著名地標聖母院4月15日慘遭烈焰吞噬，屋頂幾乎全毀，還有一座尖塔倒塌，法國歷史與文化珍寶面臨空前浩劫。（圖／路透）

文／中央社

中央通訊社評選出2019年國際10大新聞，榜首為巴黎聖母院慘遭祝融；第二名為日本新天皇德仁即位，正式進入令和年代；第三名是美國宣布伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪在美軍突襲行動中死亡。

中央社評選2019年國內、國際、中國大陸10大新聞，取材截至11月25日止，同步刊登於最新出版的「2020世界年鑑」。其中，國際10大新聞如下：

一、擁有850年歷史的巴黎著名地標聖母院4月15日慘遭烈焰吞噬，屋頂幾乎全毀，還有一座尖塔倒塌，法國歷史與文化珍寶面臨空前浩劫。

▼巴黎聖母院尖塔燒毀。（圖／路透）

二、日本新天皇德仁5月1日即位，成為第126代日皇，日本正式進入令和年代。

▼德仁天皇即位。（圖／達志影像／美聯社）

三、美國總統川普10月27日宣布，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪已在美軍於敘利亞發動的突襲行動中喪生。

▼「伊斯蘭國」（ISIS）前首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透）

四、美國總統川普10月11日宣布，美國與中國達成第一階段實質貿易協議。中國商務部網站10月22日發布，美國將從10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序。

▼美國總統川普。（圖／路透社）

五、為全球大氣供應20%氧氣的「地球之肺」亞馬遜雨林遭大火吞噬，火勢以破紀錄速度延燒，大到連衛星都可從太空清楚看見濃煙。科學家警告，這可能重挫對抗氣候變遷的努力。

▼亞馬遜雨林大火。（圖／路透）

六、英國脫歐日期遲遲難定，從原本預訂的3月29日延到10月31日，再拖到2020年1月31日，期間前首相梅伊因一直無法確保國會支持她提出的各類脫歐方案，因此於5月24日宣布下台，7月23日由強生接替。

▼英國前首相梅伊。（圖／路透社）

七、美國總統川普和北韓領導人金正恩2月28日在越南河內會談，這是雙方第二度會面，未簽署任何協議；川普6月30日在分隔南北韓的非軍事區會見金正恩，並進入北韓境內，成為首位踏進北韓領土的美國總統。

▼北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普（右）。（圖／路透）



八、「事件視界望遠鏡」（EHT）跨國研究計畫4月10日公布史上首張黑洞照片，被拍到的黑洞距離地球5500萬光年，質量為太陽的65億倍，這是本世紀天文跟物理學界重大的發現之一。

▼人類首張黑洞照片。（圖／中研院提供）

九、紐西蘭基督城2座清真寺3月15日發生大規模槍擊案，造成至少50人喪命、數十人受傷。紐西蘭總理阿爾登認定這是恐怖攻擊，為紐國史上死傷最慘重的大規模射殺事件。

▼紐西蘭總理阿爾登當時形容，這是紐西蘭史上最黑暗的一天。（圖／路透社）

十、日本8月2日決定將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，這是日本首度將「白色名單」國家除名。南韓不甘示弱，除宣布也把日本從適用貿易優惠名單中移除，又決定終止日韓軍事情報機密保護協定，兩國關係陷入建交以來最艱困局面。

▼日韓貿易戰持續數月。（圖／達志影像／美聯社）