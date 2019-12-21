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為林淑芬站台　卓榮泰暗批對手黃桂蘭：不敢為女性發聲

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▲▼林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

▲林淑芬舉辦「三重東區後援會成立大會會」，卓榮泰到場力挺。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立委候選人林淑芬21日上午於三重舉辦「三重東區後援會成立大會」。民進黨主席卓榮泰致詞時表示暗批國民黨候選人黃桂蘭，身為女性卻對國民黨主席吳敦義的歧視女性言論毫不出聲，「大家都說要為人民拼死拼活、粉身碎骨，卻一句話都不敢講」。

林淑芬力拚連任，21日上午舉辦「三重東區後援會成立大會」，邀請包括卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨副總統候選人賴清德、民進黨新北市黨部主委余天、民進黨台北市議員王世堅及無黨籍立委台北市議員林亮君等人站台力挺，歌手出身的余天更當場於台上獻唱，獲得支持者一片掌聲。

▲▼林淑芬、黃桂蘭。（合成圖／翻攝自Facebook／林淑芬、黃桂蘭）

▲林淑芬、黃桂蘭。（合成圖／翻攝自Facebook／林淑芬、黃桂蘭）

卓榮泰致辭時表示，國民黨提名的候選人黃桂蘭與林淑芬同樣身為女性，但當吳敦義針對總統府秘書長陳菊和總統蔡英文用歧視的眼光、言論罵人時，卻躲在背後不敢出聲、為女性講話。此外，面對國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政充滿挑釁的講話時，也不敢挺身而出作出批評。

卓榮泰還指出，當國民黨立委陳宜民在外交部將女警帽子打掉、甚至推女警一把時，黃桂蘭也沒有展現態度。另外，對於國民黨台南市議員謝龍介「女人拉票拉到客廳、房間」的說法，黃桂蘭也沒有站出來力挺正義，「大家都說要為人民拼死拼活、粉身碎骨，卻一句話都不敢講」。

卓榮泰更大讚林淑芬是最有良心、堅持正義、敢講實話的立委，他要代表民進黨與蔡英文拜託大家支持林淑芬，「要讓總統未來四年好做事，就要讓林淑芬留在國會」。

林淑芬則感性地說，自己沒有忘記從政的初衷，也沒有忘記人民的託付，今日依舊與25歲參政時的心情一樣，拜託大家與她一起前進國會，一起勇敢堅持替人民發聲。

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