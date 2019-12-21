　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲工商界後援會成立大會，國民黨主席吳敦義出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／台北報導

國民黨主席吳敦義日前在造勢大會上稱總統蔡英文是「衰尾查某」，引發歧視女性失言爭議。對此，吳敦義21日先是說自己沒有說「查某」，隨後又發新聞稿表示，坦承提及「查某」確實失言，表達歉意！

吳敦義21日上午參加立委候選人費鴻泰競選總部成立大會，受訪時被問到要不要為講出「衰尾查某」道歉？吳敦義說，「我沒有講查某（台語指女人）喔，我只是講這裡不好，那裡不好，那裡也不好」，經濟不好、治安不好、兩岸也不好，國際也不好，有點「衰尾」。

不過，吳敦義21日稍晚發出新聞稿表示，有關日前針對蔡英文的談話，他坦承不應該講衰尾「查某」，他認為提及「查某」確實是失言，對此他表達歉意。但他絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義指出，作為現代公民不應該有性別差異，他對女性一直非常尊重，例如葉毓蘭排列不分區立委候選人第2位，此外，去年縣市長選舉提名，國民黨提名了7席女性縣市長候選人，是史上最多，最後7席女性縣市長候選人也都全部當選，證明國民黨或他個人並無性別歧視。

還原當時情況，吳敦義說，蔡英文不斷污衊國民黨，誣指國民黨主張「九二共識」是「一國兩制」，事實上，九二共識是「一個中國，各自表述」的「一中各表」。民國89年7月6日立法院公報也顯示，時任陸委會主委的蔡英文答覆立委陳超明詢問時指出，「那是1992年兩岸談的過程，我方的立場是『各自表述一個中國』」，雖然與正確的「一個中國，各自表述」仍有差異，但當前蔡英文立場反覆，竟然誣指「九二共識」是「一國兩制」，污衊國民黨，他感到義憤填膺，而且蔡英文執政三年多來治國無方，讓他不慎說出了「查某」兩字，他強調，絕無歧視女性之意。

吳敦義強調，他的本意也是凸顯蔡英文執政三年半來，政府不夠廉能、經濟不佳、治安不好、社會不夠和諧、兩岸關係緊張、國際外交也未處理妥善，「蔡英文施政表現這麼差，真的是對不起國家！」

「韓張配」確定了！你還等什麼？

ET快訊
1221空拍對尬！挺韓紅龍35萬　罷韓綠龍10萬爆衝30萬
35萬韓粉力挺！韓國瑜提「5大保證」　重申成立特偵組
「在不瘋狂」大老闆首現身！痛心回應古拉事件
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

為林淑芬站台　卓榮泰暗批對手黃桂蘭：不敢為女性發聲

35萬韓粉力挺！韓國瑜提出「5大保證」　重申成立特偵組：貪官通通法辦

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍「30萬↑35萬」　罷韓綠龍「10萬爆衝30萬」

談馬英九執政直搖頭　宋楚瑜痛批：做得那麼爛！崇禎皇帝還曉得上吊

罷韓爆插曲！主辦喊：現場突破30萬人...突有民眾「大樓往下潑水」警清查中

韓國瑜喊當選後5大承諾　盼人民給機會高舉手吶喊：中華民國萬歲！

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

川普簽署國防授權法案　國防部致謝：深化雙方夥伴關係

「20萬人飲翡翠好水」吳秉叡端政績　陳明義喊「重振新莊街廟」：複製迪化街

吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

為林淑芬站台　卓榮泰暗批對手黃桂蘭：不敢為女性發聲

35萬韓粉力挺！韓國瑜提出「5大保證」　重申成立特偵組：貪官通通法辦

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍「30萬↑35萬」　罷韓綠龍「10萬爆衝30萬」

談馬英九執政直搖頭　宋楚瑜痛批：做得那麼爛！崇禎皇帝還曉得上吊

罷韓爆插曲！主辦喊：現場突破30萬人...突有民眾「大樓往下潑水」警清查中

韓國瑜喊當選後5大承諾　盼人民給機會高舉手吶喊：中華民國萬歲！

小S不甘心輸女兒：我臉也算小高級吧！　Elly「誠實吐槽」網友全笑翻

李李仁出國顧打電動　陶晶瑩新書揭「主婦被漠視」心聲

ABL／夢想家新援塔克與張宗憲轟46分　台灣內戰88比80退富邦

掰咖媽想坐博愛座　普通座魔人見狀「隨身物霸位」嗆：妳是老人喔？

32歲男騎士等「罷韓人潮」通過…下秒突倒地猝死！警急拿AED搶命救不回

蔡英文提前朝讓陸滲透台灣　馬英九怒嗆：看不出來請舉例！

金曲歌王砸1000萬推二重唱團體　卻賠錢收場...團員近況曝光！

影／南京模式「奪三島」震攝台灣　解放軍退將王洪光：兩個旅就攻下澎湖　

失控連撞15台汽機車1人傷　駕駛闖禍「心慌小跑步」棄車肇逃

中聯辦前官員：香港始終有一股勢不承認「已永久回歸祖國」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

21歲白衣「超胸」正妹現身罷韓

陳揮文：韓國瑜大選至少500萬票起跳

復活特偵組！謝震武1句話打臉韓國瑜

罷韓、挺韓大遊行路線懶人包！衝突熱點曝

高嘉瑜想當媽：「快生不出來」覓男伴

210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行

韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位聲明驚見藏頭

挺韓大遊行1：11出發！現場突破30萬人

LIVE／挺韓遊行啟程！30萬人上街擠爆

綠議員全數出席罷韓　韓陣營批「前朝政治操作」

LIVE／Wecare罷韓大遊行登場！

更多熱門

相關新聞

卓榮泰批黃桂蘭：不敢為女性發聲

卓榮泰批黃桂蘭：不敢為女性發聲

民進黨新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立委候選人林淑芬21日上午於三重舉辦「三重東區後援會成立大會」。民進黨主席卓榮泰致詞時表示暗批國民黨候選人黃桂蘭，身為女性卻對國民黨主席吳敦義的歧視女性言論毫不出聲，「大家都說要為人民拼死拼活、粉身碎骨，卻一句話都不敢講」。

譏諷友邦　林鶴明批張善政：丟臉

譏諷友邦　林鶴明批張善政：丟臉

陳佩琪批蔡英文　卓榮泰：同為女性應給予尊重

陳佩琪批蔡英文　卓榮泰：同為女性應給予尊重

川普簽國防授權法「關切大陸影響台灣大選」 總統府、外交部致謝

川普簽國防授權法「關切大陸影響台灣大選」 總統府、外交部致謝

蔡大贏韓200萬票？卓榮泰這麼說

蔡大贏韓200萬票？卓榮泰這麼說

關鍵字：

吳敦義2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面