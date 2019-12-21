吳敦義道歉了！　坦承批蔡英文「衰尾查某」是失言

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨主席吳敦義日前在造勢大會上稱總統蔡英文是「衰尾查某」，引發歧視女性失言爭議。對此，吳敦義21日先是說自己沒有說「查某」，隨後又發新聞稿表示，坦承提及「查某」確實失言，表達歉意！

吳敦義21日上午參加立委候選人費鴻泰競選總部成立大會，受訪時被問到要不要為講出「衰尾查某」道歉？吳敦義說，「我沒有講查某（台語指女人）喔，我只是講這裡不好，那裡不好，那裡也不好」，經濟不好、治安不好、兩岸也不好，國際也不好，有點「衰尾」。

不過，吳敦義21日稍晚發出新聞稿表示，有關日前針對蔡英文的談話，他坦承不應該講衰尾「查某」，他認為提及「查某」確實是失言，對此他表達歉意。但他絕無歧視女性之意，「雖不圓滿，但沒有惡意」。

吳敦義指出，作為現代公民不應該有性別差異，他對女性一直非常尊重，例如葉毓蘭排列不分區立委候選人第2位，此外，去年縣市長選舉提名，國民黨提名了7席女性縣市長候選人，是史上最多，最後7席女性縣市長候選人也都全部當選，證明國民黨或他個人並無性別歧視。

還原當時情況，吳敦義說，蔡英文不斷污衊國民黨，誣指國民黨主張「九二共識」是「一國兩制」，事實上，九二共識是「一個中國，各自表述」的「一中各表」。民國89年7月6日立法院公報也顯示，時任陸委會主委的蔡英文答覆立委陳超明詢問時指出，「那是1992年兩岸談的過程，我方的立場是『各自表述一個中國』」，雖然與正確的「一個中國，各自表述」仍有差異，但當前蔡英文立場反覆，竟然誣指「九二共識」是「一國兩制」，污衊國民黨，他感到義憤填膺，而且蔡英文執政三年多來治國無方，讓他不慎說出了「查某」兩字，他強調，絕無歧視女性之意。

吳敦義強調，他的本意也是凸顯蔡英文執政三年半來，政府不夠廉能、經濟不佳、治安不好、社會不夠和諧、兩岸關係緊張、國際外交也未處理妥善，「蔡英文施政表現這麼差，真的是對不起國家！」

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