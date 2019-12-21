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談馬英九執政直搖頭　宋楚瑜痛批：做得那麼爛！崇禎皇帝還曉得上吊

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▲2020總統政見發表會，宋楚瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

親民黨總統候選人宋楚瑜對藍綠頻頻開砲，21日更在節目中痛批前總統馬英九，「做得那麼爛！」這樣子小裡小氣的能做國家領導人嗎？並撂下狠話說，「我不好意思講一句話，崇禎皇帝還曉得上吊呢！」

宋楚瑜21日接受Yahoo TV《彭博士觀風向》專訪時指出，2008年自己沒有出來選，還支持馬英九，「不過這位先生我實在搖頭，做得那麼爛」他從來沒有做過前總統蔣經國的秘書，只是在旁邊做一個口譯，蔣經國說什麼他做什麼，接著我們全力支持他之後，親民黨好好一個同事去幫他忙，結果變成匪諜（指前陸委會副主委張顯耀），「這樣子是搞什麼東西嘛！」

宋楚瑜痛批，親民黨40幾席我親自交給國民黨，請你們好好的照顧，本人要準備退休了，結果現在只剩下一個林德福，其他通通不見了，「這樣子小裡小氣的能做國家領導人嗎？我不好意思講一句話，崇禎皇帝還曉得上吊呢！」

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