35萬韓粉力挺！韓國瑜提出「5大保證」　重申成立特偵組：貪官通通法辦

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

挺韓大遊行35萬韓粉擠爆高雄微笑公園，國民黨總統候選人韓國瑜除了提出「5個保證」外，同時重申自己如果當選，將會成立特偵組，揪出每個貪官汙吏，不論是總統、院長、部長、或是立法委員，只要貪汙就「通通法辦！」在韓國瑜致詞結束後走下舞台，面對媒體提問「成立特偵組主要是想辦哪個案子？」韓國瑜則回應「偵辦全台灣人民最擔心、最不安的案子！」

▲韓國瑜出席挺韓大遊行登台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜表示，這次的挺韓遊行，高雄飯店一房難求，高雄一百年以來從沒像今天讓全台灣、全世界如此關注。韓國瑜說，在市府團隊、加上市民的努力下，擦亮高雄招牌，找回高雄人的光榮感、自信心，「不像民進黨，執政了3年半，直到投票前20多天，才突然宣布要大南方開發，突然宣布要開始重視南方！」

「我是有神論者！人在做，天在看，選民投票給我，不認真工作、不為人民做牛做馬，退休後到廟裡拜拜，有什麼資格祈求菩薩保佑？」韓國瑜提出5個保證，第一，當上總統後一定建立一個清廉、有效率的政府，「如果沒有清廉政府，所有國家重大發展，國防、外交、經濟、法務、交通都充滿貪官汙吏，怎麼進步？奉勸想賺錢的，麻煩去做生意；如果想為人民打拼，歡迎從政！」

第二點，韓國瑜保證，當上總統後一定確立中華民國最需要的目標，「就是台灣安全、人民有錢。」第三，韓國瑜保證，當選後一定幫政府找出最優質、最清廉、有頭腦、充滿幹勁的人才，「把他們放進每個適當的部門發揮，為民服務！」

第四，韓國瑜保證，確立國家發展目標後，台灣將會全力衝刺，「當劊子手出身的人，師徒相傳，看人第一眼看脖子，修皮鞋的看腳，我當總統，第一眼一定苦民所苦，更貼近人民。」最後，韓國瑜保證，當選後將帶領所有團隊，全力栽培台灣下一代年輕人，與全世界接軌，「讓他們翱翔全世界，完全不懼怕，培養下一代，比我們更強壯、更有競爭力！」

▲韓國瑜提出「5個保證」。（圖／記者林敬旻攝）

此外，韓國瑜同時強調，選出優質行政院長、內閣，一心一意為台灣人民打拼的重要性，「這些人一定要很清廉，所以我選上後要成立特偵組，查出貪官汙吏，不論是總統、院長、部長、立法委員，貪汙的話通通法辦！」

「現在周邊的國家，沒一個看得起台灣！」韓國瑜表示，2、30年前台灣的光榮自信，如今已經全無，連去泰國旅遊都要出示財力證明，「我們一天都不能浪費，拜託鄉親讓國民黨立法院過半，拜託給韓國瑜4年時間，讓我們試試看，給我們一個機會，絕對認真打拼，創造過去光榮、擦亮中華民國招牌，中華民國萬歲！」

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▼挺韓遊行官方宣布人數突破35萬。（圖／記者林敬旻攝）