周錫瑋稱「擔心兩顆子彈重演」　韓國瑜不隨隊遊行：我對台灣警察有信心

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜、宋良義、林敬旻、張榮恩／高雄報導

挺韓大遊行21日下午1時11分準時出發，現場主辦單位喊出湧進35萬韓粉，氣勢相當激昂，但原本預計到凹子底公園陪同韓粉一起遊行的總統候選人韓國瑜基於維安考量，直接到遊行終點微笑公園與大家見面，韓國瑜提到因為今天人實在太多，聽幕僚建議就是怕危險，至於周錫瑋稱恐有兩顆子彈事件重演，韓國瑜則說「我對台灣警察以及相關的資安維護人員，我有信心」

▲韓國瑜表示擔心群眾太多有危險才沒有跟著遊行。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨總統候選人韓國瑜表示「非常感謝來自全台的鄉親來高雄參加光榮遊行，謝謝大家對韓國瑜、高雄市府團隊、高雄市民的肯定，希望所有來高雄來參加挺韓大遊行的好朋友，參加遊行後，好好逛逛街吃吃好吃的東西，感受高雄美麗的風景，市民熱情，希望一切充滿歡樂，謝謝大家，今天來了太多人到高雄，再次以市長身分歡迎大家、感謝大家。」

為何沒有跟群眾一起遊行，韓國瑜則解釋「今天人實在是太多，所以幕僚認為擔心群眾之間會有推擠或者壅擠等等，會造成群眾的安全問題，我接受了，怕危險是指群眾太多，整個大爆滿。」

至於周錫瑋稱恐有兩顆子彈危及韓國瑜和蔡英文，韓國瑜則說「我想每一次的選舉，各種謠言猜測，這種情形都是滿天飛，我對台灣警察以及相關的資安維護人員，我有信心，我覺得他們都已經很成熟，台灣的民主政治也很有興趣，台灣人民用最民主的方式來決定下任總統是誰最安全這一塊，我個人不會太擔心。」

「時間對我們來說完全沒用！」