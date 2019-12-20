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祭品文！高雄綠議員嗆賭「千杯珍奶」：如果韓國瑜明天沒落跑

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▲市議員李柏毅開記者會 。（圖／是議員李柏毅提供）

▲市議員李柏毅開記者會批韓溜之大吉 。（圖／市議員李柏毅提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員李柏毅、何權峰、高閔琳20日上午召開記者會，抨擊韓國瑜近日則積極回防高雄，李柏毅嗆賭「韓國瑜若是等到明天兩場遊行民眾和平散場安全離開，沒有溜之大吉離開，我願意在巨蛋對面發1000杯珍奶」。對此，韓辦表示，民進黨不該挑釁！

▲市議員李柏毅開記者會 。（圖／是議員李柏毅提供）

▲李柏毅指出若韓國瑜等到兩場遊行結束沒有先離開，就發1000杯珍奶。（圖／市議員李柏毅提供）

李柏毅議員表示，韓國瑜在本屆第一次議會結束時表示「Yes I do！」，被動式參選國民黨初選，所以在今年的五月自七月平日在高雄，至於有沒有上班則有待商榷，但假日全台走透透，合理懷疑韓「溜之大吉」之嫌；第二次則是在韓國瑜在市政報告後，總質詢、交付預算都不在議會，造成議會黨團攻防混亂、讓高雄市議會有史以來有暴力事件發生，這就是「溜之大吉」對市政的影響。

李柏毅也針對明日挺韓遊行流程提出質疑，認為韓國瑜市長預定表定兩點發表演說，隨後其行程不見人影？李表示「韓市長邀集挺韓民眾上街頭，結果放任民眾上街頭，沒有等到民眾等到活動結束和平理性離開，而wecare表定六點結束，李說若韓國瑜有等到兩場遊行民眾和平散場安全離開，沒有溜之大吉離開，他願意在巨蛋對面發1000杯珍奶！」

對此，韓國瑜競選辦公室僅表示「謝謝李柏毅議員對韓市長的關心，也請李議員一起關心兩邊遊行的民眾，不要主動挑釁，造成警察的困擾。」

「時間對我們來說完全沒用！」
 

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