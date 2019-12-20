邱毅稱「2顆子彈」會重演　蔡英文傻眼：選情穩定需要做有的沒有的事？





▲蔡英文出席余天「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數階段，國民黨韓國瑜陣營「打鬼軍團」團長周錫瑋19日大動作召開記者會，稱2020會重演兩顆子彈事件、蔡英文還會宣布戒嚴。對此，總統蔡英文20日受訪時傻眼回擊，「你想一個選情穩定的人，會去做這些有的沒有的事情嗎？」

周錫瑋19日召開記者會，預言2020會發生「兩顆子彈翻版」，還揣測綠營會因此宣布戒嚴，停止選舉。邱毅講的鉅細靡眼，綠營倒是相當不以為然，民進黨立委劉世芳嗆，「他有情資的話歡迎他趕快提供給我們法務部，如果用影射的方式來影射的話，當然不是一個正派，處理總統選舉候選人發言的方法。」

總統蔡英文20日一早替立委余天站台。她回應邱毅說法，「兩顆子彈，你想一個選情穩定的人，會去做這些有的沒有的事情嗎？」她指出，現在選情維持穩定領先情況，最大心願同時也會盡最大努力就是讓選舉平順進行，讓四年一次的總統大選在平順和諧的氛圍中完成。

蔡英文說，作為執政黨候選人這是心願也是責任，「現在很多不同講法，講過去發生的事情，做不好的解讀，也是不好的，歷史上我在2012年（應為2010年連勝文中槍事件）選舉也在永和發生的事件，我是覺得這個階段，社會保持理性，冷靜思考，選誰做未來領導人對國家最有利，選誰做立委對國家最有利，大家理性思考。」