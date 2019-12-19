新黨爆：民進黨曾聘大陸政協委員擔任台灣選監小組召集人

▲新黨召開「1219綠色恐怖事件二週年」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨發言人、不分區立委候選人王炳忠於2017年12月19日清晨疑似因涉及國安法遭檢調突擊搜索住處，當時引起社會各界譁然，新黨主席郁慕明甚至質疑此為新的白色恐怖。時隔兩年，新黨19日上午再度召開記者會，控訴民進黨口口聲聲要慎防大陸滲透台灣選舉，卻早在2003年就聘用曾在動員戡亂時期「投共」的大陸政協委員張春男擔任彰化縣選監小組召集人，痛批民進黨「有嘴說別人、沒嘴說自己」。

新黨19日上午召開「1219綠色恐怖事件二週年，誰在製造『共諜』？民進黨最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉！」記者會，由不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠與林明正控訴民進黨以《反滲透法》大搞綠色恐怖。

▲新黨不分區立委候選人王炳忠。（圖／記者林敬旻攝）



王炳忠表示，共諜本應指真正為共產黨刺探機密的間諜，國民黨戒嚴時代經常以「共諜」之名整肅思想犯，現在總統蔡英文同樣以濫用「共諜」標籤打壓參與兩岸交流的台灣人，並特別整理出七種被民進黨「共諜」的人，包括滲透選舉、政治人物、台商、台青、旅遊業、統派青年及一般網民。

王炳忠說，今年以來民進黨天天與美國隔空唱和，聲稱大陸滲透台灣選舉，結果反而看到美國干預台灣政治，甚至涉嫌與蔡政府聯手炮製了烏龍共諜王立強案。他指出，1986年赴大陸「投共」的黨外人士張春男曾擔任大陸第六、七、八屆全國政協常委，還曾在90年代初安排張俊宏等民進黨高層與中共高層會晤，前彰化縣長翁金珠更於2004年聘任其為彰化縣選監小組召集人，引進中共黨政軍監督台灣選舉。

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



王炳忠指出，民進黨批評國民黨總統候選人韓國瑜進中聯辦出賣台灣主權，但總統府秘書長陳菊與民進黨副總統候選人賴清德也曾見過大陸官員，蔡英文在2014年更曾派任小英基金會執行長林全密訪大陸，回台前卻沒人知曉，甚至陸委會主委陳明通也曾在中共19大後赴陸與中共對台高層密會，痛批民進黨「有嘴說別人、沒嘴說自己」。

王炳忠說，新黨對「投共」的台灣人任選務人員沒有意見，但按民進黨標準，張春男既任大陸中央黨政軍職又任台灣選監人員，「當然就是滲透，民進黨才是元凶」。反之，新黨青年軍既無台灣任何公職，也沒有大陸黨政軍任何職務，卻被蔡政府以「共諜」整肅，實在荒謬至極。

▲新黨不分區立委候選人陳麗玲。（圖／記者林敬旻攝）



邱毅則指出，台商本來就因兩岸大環境不好而處境艱難，如今又碰上蔡英文大炒芒果乾，中共代理人法受阻就改提出反滲透法取代，就是要讓台商活在恐懼裡。此外，新黨曾在2017年12月曾與國台辦會談，未料返台後青年軍卻遭到調查局搜索，「這當然就是蔡政府對新黨的警告」。

陳麗玲也說，今年以來已有多起台灣青年到大陸就職，被陸委會以擔任大陸黨政軍職務開罰的案例，然而相關職務僅是社區助理主任或農業技術人員等與政治無關的職務，顯見目前台灣法律充斥雙重標準。

林明正則痛批，兩年前的新黨事件就是解嚴後對政治異己打壓的最大案件，在民進黨伸進黑手的情況下，現在司法只看顏色而不看立場是非。他指出，時任行政院長的賴清德曾在國會殿堂自稱是務實的台獨工作者，卻僅見檢察官簽結時稱「未使用強迫威脅手段」，依照民進黨的標準就是「只能講獨、不能講統」，到今天連一條生路都不肯放過。

▼新黨不分區立委候選人林明正。（圖／記者林敬旻攝）

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