蔡英文拿1450資料攻擊韓國瑜　台師大教授：化身網軍頭？

▼蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜，2020總統大選政見會。（圖／中選會提供）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間舉辦，總統蔡英文在一輪發言時，並未以政見為主軸，反而要國民黨總統候選人韓國瑜解釋週刊爆料的豪宅案。對此，台師大教授林保淳就在臉書表示，蔡英文以網路黑韓的不實流言攻擊韓國瑜，左看右看，真的好像變成「網軍頭子」的化身了。

針對蔡英文要他解釋豪宅案，韓國瑜則表示，很遺憾聽到蔡英文的論述，「我跟妳談的是大海，妳跟我談的是浴缸問題。我跟你談的是公部門、兩千三百萬同胞，我談我們國家是什麼，往哪個方向，你跟我談太平島開石油，我的房子的事情。」

韓國瑜指出，這是候選人之間彼此尊重，「我們夫妻買房子貸款，千辛萬苦付不起，忍痛殺出，拜託，蔡總統，你30多歲買10幾塊土地，我韓國瑜有說過嗎？若干年之後你賣掉賺了1億800萬，我有說過嗎？我覺得這是一個尊重！」

韓國瑜說，這些媒體抹黑的東西套在他身上，媒體帶風向不就是民進黨做的嗎？楊蕙如不是民進黨員嗎？你說你用納稅錢買網軍花多少？勇敢告訴人民，沒抓的楊蕙如還有多少？用網軍黑韓的資料拿來政見會，他完全無法接受，但他根本不怕面對這些問題。

韓國瑜也在會後表示，蔡英文有許多批判過於狹隘，特別用了網路大量的1450資料批判，但偏偏楊蕙如這些人又是民進黨養的，「用民進黨養的這些網軍的資料在政見會批評我，這點我很遺憾！」

其他人也看了這些...

►韓國瑜要成立特偵組：若貪污被關監獄「一天給我吃一頓，我沒資格吃三頓飯」

►全文／蔡英文政見會3申論 講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

►宋楚瑜自豪：我是重要的民主推手 曾做出關鍵貢獻

其他熱門新聞...

►「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看

►蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

►「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」 宋楚瑜：大家都在發揮長處

►超越藍綠，就靠她了