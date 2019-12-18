韓國瑜提「恢復特偵組」　蔡英文酸：聽起來他只有這一個政見

記者袁茵／台北報導

2020年總統大選政見發表會18日登場，民進黨總統候選人蔡英文受訪時表示，她今天在政見發表會中講了很多應該要講的事情，國民黨總統候選人韓國瑜則只提了一個政見，就是恢復特偵組，然而過去廢掉特偵組的理由，就是因為涉入馬王戰爭，才希望讓司法歸司法。





▲2020總統政見發表會，蔡英文聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

被問到對自己表現打幾分？給對手打幾分？蔡英文說，「打分數哦？不用了吧？」因為她在今天已經講了應該要講的，把對很多事情的政見跟做法都清楚說明，韓國瑜也罵了想罵的事情，「我聽起來他只有一個政見，就是恢復特偵組。」

蔡英文解釋，當初會廢掉特偵組，是因為在馬執政時期，特偵組涉入馬王戰爭，希望讓司法歸司法，不要讓特偵組的存在，導至司法跟政治分不清，才會選擇廢掉。

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