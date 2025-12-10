川普放行輝達H200「對中鷹派怒了」　警告：全世界都會後悔

▲川普放行H200引發關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普8日宣布，將允許輝達（Nvidia）向「經批准的中國客戶」及部分國家出口第2先進、降階版AI晶片H200，條件是政府將從交易中抽取25%分潤，此舉引發對中鷹派人士及民主黨議員強烈抨擊。

前陸軍副部長卡森（Brad Carson）痛批，這項決定「把我們的競爭優勢拿來販售，就只是為了晶片出口25%的抽成」，警告「中國開始向其軍隊提供美國晶片打造的AI時，全世界都會後悔這個決定。」

前國土安全部與國安局官員貝克（Stewart Baker）認為，透過H200讓中國依賴美國晶片的想法只是「妄想」，強調北京不論如何都會持續努力打造國產晶片，最終目標就是「讓輝達破產，讓美國依賴中國AI」。

民主黨參議員懷登（Ron Wyden）指控川普「又被中國敲竹槓」，「由於他在AI技術方面的糟糕交易，每一位美國人都變得不那麼安全了。」民主黨眾議員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）則稱此舉是「重大國安錯誤」以及「送給我們戰略競爭者的禮物」。

▲輝達目前擁有全球最先進的AI晶片。（圖／路透）



不過，部分對中鷹派人士認為影響有限。解放軍研究專家毛文杰（James Mulvenon）曾撰寫一份報告，促使第1屆川普政府於2020年制裁中國晶片製造商中芯國際（SMIC），如今卻認為，「不論決定如何，中國政府已清楚表明，他們的長期目標不是依賴輝達或任何西方科技，所以這些收益很可能是暫時性的。」

《路透社》報導，川普此舉標誌著與其第1任期相比的戲劇性逆轉，他當年打擊中國獲得美國技術的途徑，理由是北京剽竊美國智慧財產權，並利用商業獲取的技術，強化解放軍實力，但此說法被北京否認。

白宮AI主管塞克斯（David Sacks）如今也為新政策辯護，宣稱向中國提供先進AI晶片，能夠阻止華為等中企加倍努力追趕輝達與超微（AMD）的最先進技術。他先前就曾表示，如果華為AI晶片在5年內變得無所不在，「那就代表我們輸了。我們不能讓這種情況發生。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，政府致力在「不損害國安」的前提下，維持美國AI主導地位。中國駐美使館發言人劉鵬宇則回應，希望美方採取具體行動，維護全球供應鏈穩定與順利運作。