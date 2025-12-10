12歲嫁表哥隔年生1子！　伊朗童婚媳「殺家暴夫」被判死

▲伊朗女子庫汗（Goli Kouhkan）在12歲的時候被迫嫁給表哥，年僅13歲時就生下孩子。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗女子庫汗（Goli Kouhkan）在12歲的時候被迫嫁給表哥，年僅13歲時就生下孩子，母子倆長期遭丈夫家暴虐待。庫汗18歲時因殺害丈夫被判死刑，原定本月執行絞刑，但在受害者家屬「選擇原諒」後逃過一死。

根據《每日郵報》報導，現年25歲的庫汗出身伊朗俾路支族（Baluch）少數民族，因無身分證明長年受困於社會底層。她在12歲被迫嫁給表哥，13歲便生下一名兒子，母子倆長年遭丈夫暴力對待。

伊朗人權組織指出，庫汗於2018年5月（當時18歲）因殺害丈夫遭逮捕。報告顯示，當時她在被丈夫毆打時，打電話向另一名表兄求助，雙方隨後爆發衝突，丈夫在爭執中被打死；這名表兄目前仍在死囚名單上，隨時可能被處決。

聯合國人權專家上週就曾公開呼籲伊朗政府停止處決庫汗，強調她是家暴與童婚的受害者。伊朗司法機構網站「米贊線上」（Mizan Online）9日公布最新進展，表示庫汗經司法調解並獲死者父母同意而被原諒，現場還舉行簽署文件儀式，象徵她獲得新的人生。

根據伊斯蘭教法，若死者家屬接受所謂「血錢」（blood money），兇嫌可免於死刑。庫汗的律師加拉達吉（Parand Gharahdaghi）透露，原需支付約8.7萬英鎊（約新台幣360萬元）的血錢，後降至約7萬英鎊（約新台幣290萬元），最終透過募款與慈善組織集資完成。

挪威人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）主任阿米里—莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出，庫汗的案件揭露出伊朗女性在伊斯蘭共和體制下所面臨的歧視與結構性暴力。

他批評法院在審理時，未考量她結婚時的年齡、家暴背景，甚至在被捕與審訊期間沒有律師協助、且識字能力有限。

根據伊朗人權組織統計，今年伊朗已處決逾40名女性，其中多數是貧困、童婚與家庭暴力的受害者。國際特赦組織（Amnesty International）資料顯示，伊朗是全球處決人數第二高的國家，僅次於中國。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。