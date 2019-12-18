吳敦義「衰尾查某」仍不道歉　蔡英文大嘆：社會批評從沒聽進去

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席吳敦義稱總統蔡英文是「衰尾查某」，引起社會一片譁然，但他堅持不道歉，蔡英文18日在電視政見會後受訪時，大嘆一口氣，「社會也都批評他們很多，他們好像從沒聽進去過，再怎麼說都沒有用，這個黨還有主席，讓人失望。」

▲2020總統政見發表會後，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨主席吳敦義17日出席韓國瑜全國勞工後援總會成立大會，致詞時批評總統蔡英文是「衰尾查某」，掀起社會一片譁然；不過他堅持不道歉，18日更在臉書加碼，痛批「在蔡英文執政之下，百業蕭條，台灣難道不是衰落了嗎？蔡英文難道沒有帶衰台灣嗎？」

對此，蔡英文在晚間政見會後接受媒體訪問時表示，先是大嘆一口氣說，「唉，這個主席，從主席到國民黨，整個黨都有一個不好的慣性，那社會也都批評他們很多，她們好像也從來沒有聽進去過，再怎麼說他們都沒有用，這個黨還有主席讓人失望」。

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