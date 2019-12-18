影／韓國瑜政見會最大遺憾：沒聽見蔡英文喊「台獨萬歲」只有1450資料！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在政見會後受訪表示，對這場政見會最大的遺憾，包括總統蔡英文沒有喊「台灣獨立萬歲」，他自己則喊了三次中華民國萬歲；另外，蔡英文帶民進黨養的網軍所提供的資料到政見會來質疑他。

▲2020總統政見發表會，韓國瑜聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜指出自己對這場政見會有兩個遺憾，第一、蔡英文沒有喊中華民國萬歲或台灣獨立萬歲，沒有把政府要將人民帶到哪裡講清楚。第二、蔡英文在政見會上對他提出的一些批判是過於狹窄，使用1450的網路資料來批判他，民進黨用自己養的楊蕙如、這些網軍們提供的資料，來政見會上批評他、質疑他，他感到非常遺憾。

另外，針對法務部政務次長蔡碧仲在臉書上公開支持花蓮縣立委後選人蕭美琴，韓國瑜表示，政務官下班輔選大家可以接受，但法務部是特別敏感的單位，法務部畢竟是有代表性的單位，法務部長自己應該知道尺寸在哪裡。





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