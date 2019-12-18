新竹縣立委號次出爐　1、2選區雙林當籤王

▲第10屆立法委員選舉號次抽籤18日上午於縣府大禮堂舉行。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

第10屆立法委員選舉號次抽籤18日上午於縣府大禮堂舉行，新竹縣選舉委員會總幹事黃文旭致詞表示，感謝大家踴躍出席候選人號次抽籤，本次立法委員選舉，新竹縣共有14人登記參選，其中第一選區有6人、第二選區有7人登記參選，泰雅族原住民選區有1人登記。

抽籤結果如下：

第一選區抽籤結果：1號林為洲、2號劉復嵐、3號余筱菁、4號吳旭智、5號周江杰、6號傅家賢

第二選區抽籤結果：1號林碩彥、2號陳冠宇、3號林思銘、4號鄭朝方、5號黃秀龍、6號劉士睿、7號邱靖雅

新竹縣選委會提醒，第10屆立法委員選舉，候選人競選活動期間自2020年1月1日至同年1月10日，每日上午7時至下午10時止，請各候選人從事競選活動期間應依公職人員選舉罷免法相關規定辦理。

縣選委會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日訂於2020年1月11日（星期六）上午8時至下午4時舉辦，請選民攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單到指定投開票所踴躍投票。

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