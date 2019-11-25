快訊／竹科大型路牌掉落「騎士路過遭瞬間正面擊中」　頭部變形身亡　

▲大型指示路牌不明原因掉落，遭砸傷的機車騎士目前仍在醫急救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣晚間發生一起路牌砸傷騎士意外，新竹縣消防局於晚間19點20分左右接獲報案指稱，位於寶山鄉園區二路317號一塊指示路牌因不明原因落下，一名機車騎士遭砸傷倒地。消防人員立即趕抵現場，該名機車騎士已無呼吸心跳，消防人員目前已將患者送往新竹馬偕醫院，至於路牌為何會倒塌，及其餘資訊仍待釐清中。

根據新竹氣象站表示，25日新竹地區風勢平均是4級，最大陣風也有達7級，平均每秒16公尺，快接近輕度颱風的風勢，肉眼可見路邊樹枝全身搖動，逆風行走困難。警方也初判，路牌有可能是因為風大而遭吹落，但詳細原因仍待後續釐清。

新竹縣消防局表示，25日19點20分左右接獲報案，寶山鄉園區二路317號發生道路標誌牌倒塌砸傷機車騎士意外，消防局派遣2車5人前往搶救。救護人員趕抵現場發現，49歲的陳姓機車騎士已無生命跡象倒在血泊中。

救護車雖將患者送往新竹市馬偕醫院，不過由於路牌體積非常大，又是金屬材質，即使陳姓騎士依規定戴安全帽，卻仍因路牌由頭部正面砸下導致頭部變型、頭骨缺塊，已回天乏術。

據了解，遭吹斷大型指示牌應為不鏽鋼材質，重約百餘公斤、直徑約為30公分左右，雖是空心鋼管，但仍不敵強風吹襲，整根遭折斷。

原本一度傳出陳姓騎士當時因等紅燈才被路牌砸中，但後經村長楊火炎證實，「不是等紅燈，是陳姓騎士剛好騎過去、路牌瞬間掉下來」，對於這樣萬分之一的不幸機會，所有人都覺得很悲傷，寶山鄉議員邱振瑋說，非常錯愕竟然會發生這樣的事，請家屬節哀！26日他將會質詢縣府，並請求縣府與寶山鄉公所全力協助家屬幫往生者處理後事。

▲寶山鄉議員邱振瑋將於26日質詢縣府，並請求縣府與寶山鄉公所全力協助家屬幫往生者處理後事。（圖／議員邱振瑋提供）

▲大型路牌竟遭強風吹斷。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）