每個選號都有吉祥話　桃園市立委候選人完成號次抽籤

▲第一選區候選人完成選號抽籤。（圖／市府提供）

記者沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，桃園市選委會於完成登記的候選人資格審查後，18日舉行號次抽籤。桃園市區域立委部分有28人參選，13個行政區，依人口數劃分成六個單一選區，各選區應選1席立委，抽出選號的各候選人，紛纷喊出一馬當選、勝利二號、三羊開泰、四事如意、五告讚、六六大順等吉祥話，期贏得勝選，各選區各立委候選人抽中號次如下：

第一選區(龜山區、蘆竹區、桃園區檜稽里等13里)參選 5人：1號陳根德(國民黨)、2號鄭運鵬(民進黨)、3號楊淂鉉(無黨籍)、4號陳泓維(民眾黨)、5號沈育和(一邊一國行動黨)。

▲第二選區候選人完成選號抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

第二選區(大園區、觀音區、新屋區、楊梅區)參選 5人：1號黃世杰(民進黨)、2號吳文凱(台灣維新、代抽)、3號陳志豪(中華統一促進黨)、4號張馨云(台澎黨)、5號吳志揚(國民黨)。

▲第三選區候選人完成選號抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

第三選區(中壢區)參選 6人：1號胡文中(中華文化復興在理黨、代抽)、2號魯明哲(國民黨)、3號李奇峰(宗教聯盟、代抽)、4號彭俊豪(民進黨)、5號林佳瑋(時代力量)、6號李文雄(無黨籍、代抽)。

▲第四選區候選人完成選號抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

第四選區(桃園區)參選 5人：1號林國政(國會政黨聯盟)、2號李中(勞動黨、代抽)、3號吳清江（合一行動聯盟）、4號萬美玲(國民黨)、5號鄭寶清(民進黨)。

▲第五選區候選人完成選號抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

第五選區(平鎮區、龍潭區）參選5人：1號呂玉玲(國民黨) 、2號劉芳萍(勞動黨、代抽)、3號張誠（國會政黨聯盟）、4號易乃文(無黨籍) 、5號蔣絜安(民進黨)。

▲第六選區候選人完成選號抽籤。（圖／記者沈繼昌攝）

第六選區(八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里)登記2人：1號陳學聖(國民黨)、2號趙正宇(無黨籍) 。



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